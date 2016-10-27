Владислав Ващук: Червиченко обвинил меня в сдаче игры «Уралану»

Бывший защитник «Спартака» Владислав Ващук рассказал об обстоятельствах скорого расставания с красно-белыми.

Напомним, цвета московского клуба украинский футболист защищал в сезоне-2003. В 25 матчах он забил один гол.

«Контракт в «Спартаке» не продлили. Почему Червиченко (бывший в то время президентом клуба — прим. ред.) резко изменил ко мне отношение - могу только догадываться с высоты сегодняшнего своего опыта. Игровые результаты вряд ли повлияли - он понимал, что берет травмированного игрока. Что нужно время. Но практически через пару недель после перехода, я понял - из команды он меня уберет. Возможно, кому-то пообещал. Возможно, по каким-то другим своим соображениям.

Причина была настолько абсурдной, что я даже не сразу понял , о чем это он. Президент клуба обвинил меня в том, что я «сдал игру с «Ураланом!» Причем, «не за деньги, а по дружбе»! Дескать, ты с Шалимовым и Писаревым на дне рождения у Парфенова рядом сидел, а они были заинтересованными лицами, в том чтоб «Уралан» выиграл. Игру, кстати, сыграли вничью. И большего бреда я в своей жизни не слышал», - написал Ващук в фейсбуке.