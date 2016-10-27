Михаил Мамиашвили: Зачем мне звонят по поводу Емельяненко?
Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили рассказал «Советскому спорту»" про свою реакцию на освобождение по УДО Александра Емельяненко.
– Мне звонят журналисты, просят прокомментировать освобождение Александра Емельяненко. Зачем они мне звонят по этому поводу? – удивлен Михаил Мамиашвили. – Что я здесь должен комментировать? Я у них спрашиваю: «Это какой вид спорта? Зачем вы мне звоните?». Какое отношение Емельяненко имеет к борьбе?
Сегодня Борисоглебский районный суд Воронежской области принял решение об условно-досрочном освобождении бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко.
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