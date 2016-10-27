Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Футбол  Крылья Советов0 : 1Локомотив
Футбол  Краснодар- : -Оренбург
Баскетбол  ЦСКА- : -УНИКС
Футбол  Анжи1 : 0Зенит
Хоккей  СКА- : -Медвешчак
Баскетбол  Милан- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Михаил Мамиашвили: Зачем мне звонят по поводу Емельяненко?

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили рассказал «Советскому спорту»" про свою реакцию на освобождение по УДО Александра Емельяненко.

– Мне звонят журналисты, просят прокомментировать освобождение Александра Емельяненко. Зачем они мне звонят по этому поводу? – удивлен Михаил Мамиашвили. – Что я здесь должен комментировать? Я у них спрашиваю: «Это какой вид спорта? Зачем вы мне звоните?». Какое отношение Емельяненко имеет к борьбе?

Сегодня Борисоглебский районный суд Воронежской области принял решение об условно-досрочном освобождении бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Михаил Мамиашвили: Исинбаева – лицо легкой атлетики, а ее не допустили на ОлимпиадуПрезидент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, отвечая на вопросы «Советского спорта», поделился мнением о недопуске на Олимпиаду-2016 российской прыгуньи с шестом Елены Исинбаевой.Михаил Мамиашвили: Меня шокировали претензии по поводу 28 скрытых допинг-проб борцовПрезидент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, отвечая на вопросы «Советского спорта», поделился мнением о допинговом скандале, в который в том числе оказались вовлечены российские борцы.Михаил Мамиашвили: Россиян на Паралимпиаду не пустили правнуки тех, кто устраивал ХолокостПрезидент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, отвечая на вопросы «Советского спорта», поделился мнением о недопуске российских спортсменов на Паралимпиаду.Семь самых скандальных выходок Александра ЕмельяненкоСемь самых скандальных выходок Александра ЕмельяненкоТрехкратный чемпион мира по боевому самбо, российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко вышел из тюрьмы.Россия, Япония, UFC или улица? Где будет драться Александр ЕмельяненкоРоссия, Япония, UFC или улица? Где будет драться Александр Емельяненко«Советский спорт» рассматривает все варианты возобновления карьеры, которые есть у Александра Емельяненко.LIVE: Михаил Мамиашвили отвечает на вопросы журналистов «Советского спорта»Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили стал гостем редакции «Советского спорта».Вадим Финкельштейн: Александр Емельяненко не интересен M-1Руководитель М-1 Вадим Финкельштейн заявил, что его организация не планирует подписывать контракт с российским бойцом Александром Емельяненко.Суд заменил реальный срок Емельяненко исправительными работамиБоец смешанных единоборств Александр Емельяненко после освобождения из колонии будет два года проходить исправительные работы.Адвокаты Емельяненко разошлись во мнениях, освобожден ли их клиентПредставитель Александра Емельяненко Олег Раевский прокомментировал новость об условно-досрочном освобождении бойца.Адвокат Александра Емельяненко опроверг новость об освобождении бойца из колонииАдвокат Александра Емельяненко Кахабер Долбадзе опроверг информацию о том, что боец смешанных единоборств освобожден из колонии по УДО.Александр Емельяненко вышел из колонии по УДОБоец смешанных единоборств Александр Емельяненко, осужденный на 4,5 года за сексуальное насилие над девушкой, освобожден из колонии условно-досрочно, сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией.Мамиашвили будет вновь баллотироваться на должность главы ФСБРДействующий президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили сообщил, что принял решение вновь баллотироваться на должность главы организации.Михаил Мамиашвили: Емельяненко и Кадыров должны пожать друг другу рукиГлава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили не считает нужным приобщение детей до 16 лет к смешанным единоборствам.Наталья Воробьева: Я теперь завидная невестаНаталья Воробьева: Я теперь завидная невестаОлимпийская чемпионка-2012 и призер Олимпиады-2016 Наталья Воробьева дала эксклюзивное интервью «Советскому спорту».Наталья Воробьева: Никаких извинений со стороны Мамиашвили не последовалоСеребряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Наталья Воробьева высказалась о словах президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили.Михаил Мамиашвили: Не думаю, что детям надо заниматься смешанными единоборствамиПрезидент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили не считает целесообразным привлечение детей к занятиям смешанными единоборствами.Михаил Мамиашвили: Вместо того, чтобы приносить пользу, Чамсулвараев принес слезы и гореПрезидент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили сообщил, что знал убитого в Ираке чемпиона Европы по вольной борьбе Чамалвара Чамсулвараева.Адвокат: Информация об освобождении Александра Емельяненко не соответствует действительностиАдвокат скандального бойца Александра Емельяненко (23-7) Кахабер Долбадзе заявил, что его клиент, осужденный за насильственные действия сексуального характера, продолжает отбывать наказание в Воронеже. По словам юриста, информация о досрочном освобождении спортсмена не соответствует действительности.Мамиашвили возглавил технический комитет Объединенного мира борьбыПрезидент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили возглавил технический комитет Объединенного мира борьбы. Об этом он сообщил ТАСС.Михаил Мамиашвили: Инцидент с Тражуковой был связан исключительно со спортомПрезидент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили сообщил, что инцидент с борцом Инной Тражуковой на Олимпийских играх-2016 носил исключительно спортивный характер.

Александр Емельяненко
Александр Емельяненковсе новости
Михаил Мамиашвили
Михаил Мамиашвиливсе новости

Cпецпредложение