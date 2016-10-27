Михаил Сергачев: Ставлю задачу – остаться в «Монреале»

Защитник «Монреаля» Михаил Сергачев рассказал о задачах, которые ставит перед собой в этом сезоне.

«Главная задача на сезон – стать лучше. Я понимаю, что в этом сезоне мне будет очень тяжело закрепиться в команде. У нас очень много опытных защитников. Но я все равно ставлю перед собой задачу остаться в «Монреале». Если меня взяли в команду, то хотят что-то видеть в моем исполнении. Поэтому хочу развиваться и остаться здесь», – сказал Сергачев в интервью официальному сайту НХЛ.

Напомним, если 18-летний российский защитник проведет в нынешнем сезоне десять матчей, его контракт новичка автоматически вступит в силу. В то же время «Монреаль» может отправить Сергачева в «Виндзор» из OHL (Хоккейная лига Онтарио), лучшим защитником которой он стал в прошлом сезоне.

На данный момент Сергачев провел в НХЛ три матча.