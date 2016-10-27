Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Футбол  Крылья Советов0 : 1Локомотив
Футбол  Краснодар- : -Оренбург
Баскетбол  ЦСКА- : -УНИКС
Футбол  Анжи1 : 0Зенит
Хоккей  СКА- : -Медвешчак
Баскетбол  Милан- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сергей Силкин: Проигрыш «Динамо» в Кубке России – уже история

Источник:  Р-СпортКомментарии

Директор московского «Динамо» по подготовке резерва Сергей Силкин прокомментировал поражение бело-голубых от «Тосно» (2:3) в 1/8 финала Кубка России.

Встреча состоялась в среду в Великом Новгороде.

«Каждая игра на кубок решающая, поэтому, конечно же, «Динамо» планировало удачно сыграть и пройти как можно дальше, но не сложилось. Вылет произошел, а в спорте живут сегодняшним днем и завтрашним. То, что вчера произошло, - это уже история. Мы готовимся к следующим играм. Стоит задача, «Динамо» будет ее выполнять», - цитирует Силкина «Р-Спорт».

Напомним, столичный клуб после 18 туров лидирует в первенстве ФНЛ, на два очка опережая «Тосно».

Матч

Тосно - Динамо - 3:2 (2:0)

Голы

Галиулин 22 (1:0). Мухаметшин 45 (2:0). Панченко 54 (2:1). Бечирай 85 (2:2). Киреенко 88 (3:2).

Состав

Тосно: Нигматуллин, Буйволов, Дугалич, Абазов, Гарбуз, Мухаметшин, Тетрашвили (Богаев, 76), Кашчелан, Галиулин (Киреенко, 87), Палиенко (Чиркин, 78), Кутьин

Динамо: Нарубин, Терехов С., Уилкшир (Козлов, 46), Хольмен, Темников, Бюттнер, Рыков, Зотов, Сапета, Панченко, Луценко (Бечирай, 46)

Предупреждения:

Дугалич, 5; Кашчелан, 38; Кутьин, 69; Нигматуллин, 81 - нет

Судья:

Михаил Вилков (Россия)

Место и дата

26 октября 19:00, Электрон, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Крылья Советов» – «Локомотив». ОнлайнВ четверг в матче 1/8 финала Кубка России сыграют самарские «Крылья Советов» и московский «Локомотив».«Анжи» – «Зенит». ОнлайнВ четверг в матче 1/8 финала Кубка России сыграют махачкалинский «Анжи» и «Зенит» из Санкт-Петербурга.«Крылья Советов» – «Локомотив». Составы командСегодня в матче 1/8 финала Кубка России сыграют «Крылья Советов» и «Локомотив». Стали известны составы команд.«Анжи» – «Зенит». Кержаков – в воротах, Жирков – в стартовом составеСтала известна заявка «Зенита» на матч 1/8 финала Кубка России против «Анжи».«Анжи» – «Зенит». Юрченко – в воротах, Будковский выйдет с первых минутСтала известна заявка «Анжи» на матч 1/8 финала Кубка России против «Зенита».Кубок России. 1/8 финала. «Крылья Советов» – «Локомотив», «Анжи» – «Зенит» и другие матчиРезультаты матчей 1/8 финала Кубка России по футболу.Роман Широков: Чемпионат немного ценнее Кубка России, потому что он долгийБывший капитан сборной России Роман Широков поделился мнением о значимости Кубка России для участников турнира.Александр Бубнов: У «Краснодара» хорошие шансы пройти в 1/4 финала Кубка РоссииФутбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями в преддверии матча 1/16 Кубка России «Краснодар» - «Оренбург».«Краснодар» – «Оренбург». Начало текстовой трансляции – 19:00 мскВ четверг в матче 1/8 финала Кубка России сыграют «Краснодар» и «Оренбург».Александр Бубнов: «Локомотив» начал выходить из кризиса, он должен обыграть «Крылья Советов»Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от встречи «Крыльев Советов» и «Локомотива» в 1/8 финала Кубка России.Руслан Агаларов: Шансы на победу у «Анжи» и «Зенита» равныЭкс-главный тренер «Анжи» Руслан Агаларов поделился ожиданиями в преддверии матча своей бывшей команды с «Зенитом» в 1/8 финала Кубка России.Юрий Ковтун: Ошибки «Динамо» на стандартах становятся роковымиТренер «Динамо» Юрий Ковтун поделился впечатлениями от матча 1/8 финала Кубка России против «Тосно» (2:3).Дмитрий Парфенов: Когда «Динамо» сравняло счет, у «Тосно» был небольшой шок. Рад, что ребята не повесили головуГлавный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов поделился впечатлениями от матча 1/8 финала Кубка России против «Динамо» (3:2).Юрий Калитвинцев: «Динамо» будет болеть за «Тосно» в Кубке РоссииГлавный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев поделился впечатлениями от матча 1/8 финала Кубка России против «Тосно» (2:3).Мяч сдулся. «Уфа» – нет. В Грозном мяч не выдержал накала матчаМяч сдулся. «Уфа» – нет. В Грозном мяч не выдержал накала матча«Советский спорт» – о победе не рвущейся в еврокубки башкирской команды над мотивированным «Тереком».Прощенный Цакташ не простил СКА. Как «Рубин» пробился в 1/4 финала Кубка РоссииПрощенный Цакташ не простил СКА. Как «Рубин» пробился в 1/4 финала Кубка РоссииХабаровский СКА, игравший больше часа в меньшинстве, уступил казанскому «Рубину» лишь в овертайме 1/8 финала Кубка России.«Тосно» – в цель! Тосненцы не пустили «Динамо» в четвертьфинал Кубка России«Тосно» – в цель! Тосненцы не пустили «Динамо» в четвертьфинал Кубка РоссииЛидеры ФНЛ «Тосно» и «Динамо» в кубковом матче отрепетировали возможную встречу через год в премьер-лиге. Больше повезло тосненцам.Кастинг для «Спартака». Колонка Юрия ЦыбаневаКастинг для «Спартака». Колонка Юрия ЦыбаневаОбозреватель «Советского спорта» – о симпатиях к «Тосно» и потенциальной опасности российского Кубка для карьеры Массимо Карреры.«Уфа» на выезде обыграла «Терек» по пенальти и вышла в четвертьфинал Кубка РоссииМатч 1/8 финала Кубка России между «Тереком» и «Уфой» завершился победой гостей в серии пенальти.«Рубин» в дополнительное время обыграл «СКА-Хабаровск» и вышел в четвертьфинал Кубка РоссииМатч 1/8 финала Кубка России между казанским «Рубином» и «СКА-Хабаровском» завершился победой хозяев в дополнительное время. Итоговый счет матча - 1:0 в пользу «Рубина».

Динамо
Динамокалендарьстатистика
Тосно
Тоснокалендарьстатистика
Сергей Силкин
Сергей Силкинвсе новости
Кубок России
Кубок Россиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение