Сергей Силкин: Проигрыш «Динамо» в Кубке России – уже история
Директор московского «Динамо» по подготовке резерва Сергей Силкин прокомментировал поражение бело-голубых от «Тосно» (2:3) в 1/8 финала Кубка России.
Встреча состоялась в среду в Великом Новгороде.
«Каждая игра на кубок решающая, поэтому, конечно же, «Динамо» планировало удачно сыграть и пройти как можно дальше, но не сложилось. Вылет произошел, а в спорте живут сегодняшним днем и завтрашним. То, что вчера произошло, - это уже история. Мы готовимся к следующим играм. Стоит задача, «Динамо» будет ее выполнять», - цитирует Силкина «Р-Спорт».
Напомним, столичный клуб после 18 туров лидирует в первенстве ФНЛ, на два очка опережая «Тосно».
Матч
Голы
Галиулин 22 (1:0). Мухаметшин 45 (2:0). Панченко 54 (2:1). Бечирай 85 (2:2). Киреенко 88 (3:2).
Состав
Тосно: Нигматуллин, Буйволов, Дугалич, Абазов, Гарбуз, Мухаметшин, Тетрашвили (Богаев, 76), Кашчелан, Галиулин (Киреенко, 87), Палиенко (Чиркин, 78), Кутьин
Динамо: Нарубин, Терехов С., Уилкшир (Козлов, 46), Хольмен, Темников, Бюттнер, Рыков, Зотов, Сапета, Панченко, Луценко (Бечирай, 46)
Предупреждения:
Дугалич, 5; Кашчелан, 38; Кутьин, 69; Нигматуллин, 81 - нет
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
26 октября 19:00, Электрон, Текстовая трансляция