Сергей Силкин: Проигрыш «Динамо» в Кубке России – уже история

Директор московского «Динамо» по подготовке резерва Сергей Силкин прокомментировал поражение бело-голубых от «Тосно» (2:3) в 1/8 финала Кубка России.

Встреча состоялась в среду в Великом Новгороде.

«Каждая игра на кубок решающая, поэтому, конечно же, «Динамо» планировало удачно сыграть и пройти как можно дальше, но не сложилось. Вылет произошел, а в спорте живут сегодняшним днем и завтрашним. То, что вчера произошло, - это уже история. Мы готовимся к следующим играм. Стоит задача, «Динамо» будет ее выполнять», - цитирует Силкина «Р-Спорт».

Напомним, столичный клуб после 18 туров лидирует в первенстве ФНЛ, на два очка опережая «Тосно».