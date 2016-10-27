Люк Шоу: Выиграв у «Манчестер Сити», мы получили заряд уверенности

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу оценил важность победы над «Манчестер Сити» (1:0) в матче Кубка лиги.

«Мы понимали, насколько значим этот матч, и при подготовке к нему сосредоточились на «Манчестер Сити». Гвардиола сказал, что эта игра была похожа на финал, для нас все было именно так. Одержать победу было крайне важно.

После неудачного результата матча с «Челси» мы получили заряд уверенности. Мы оправились, одержали победу, и теперь нам нужно продолжить победную серию», – приводит слова Шоу официальный сайт клуба.

Напомним, накануне «Манчестер Юнайтед» победил «Манчестер Сити» благодаря голу испанца Хуана Маты.