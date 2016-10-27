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Приседания оказались самым полезным упражнением

Максим Кравченко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Приседания – одно из упражнений, которое можно выполнять без специального оборудования и находясь дома.

Исследователи Калифорнийского университета опубликовали результаты своей работы, из которых следует, что при правильном выполнении приседания могут принести больше пользы, чем любой другой вид фитнеса. 

Приседание является альтернативой нескольким различным упражнения сразу, ведь в процессе выполнения задействуются все мышцы тела. Приседания ускоряют метаболизм, тренирую дыхание, увеличивают скорость распада жировых клеток, что помогает вам похудеть и сделать вашу фигуру более привлекательной. Также приседания улучшают походку у женщин и помогают сделать более рельефными мышцы ног у мужчин.

При этом важно выполнять упражнение правильно. Если вы только начинаете заниматься спортом, для начала достаточно остановиться на той отметке, когда бедро находится параллельно полу, а коленный сустав при этом согнут под прямым углом. Спину при этом нужно держать прямо, слегка наклонив вперед. Перед выполнением упражнения ноги необходимо поставить на ширину плеч, так вы убережете себя от падения и возможной потери координации. При этом руки могут находиться в трех позициях: вытянутыми вперед, сложенными в замок перед грудью или держащими гантели.

Приседать необходимо плавно, мягко, без рывков, не нужно торопиться, дергаться, раскачиваться и терпеть боль. Если приседания приносят вам боль, упражнение необходимо прекратить, немного отдохнуть и продолжить снова. Как и любое упражнение приседания нужно делать подходами. К примеру, три подхода по 10 раз. Выполняя данное упражнение, необходимо следить, чтобы стопы полностью соприкасались с полом, ни пятки, ни носочки от пола отрывать нельзя, это может быть чревато потерей равновесия или падением.

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