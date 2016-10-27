Николай Писарев: Не назову ни одного матча в этом сезоне, когда «Спартак» показывал командную игру

Экс-игрок «Спартака», а ныне спортивный директор РФС и главный тренер молодежной сборной России Николай Писарев заявил, что пока не видит командной игры в «Спартаке» и вспомнил последнее чемпионство клуба. Золотые медали чемпионата России клуб завоевал ровно 15 лет назад.

- Я бы не стал уделять столько внимания этой дате, - сказал Николай Писарев корреспонденту «Советского спорта». - Мне из того чемпионата нечего и вспомнить – столько лет уже прошло. Скорее всплывают в памяти матчи Лиги чемпионов. А внутренне первенство… Возможно, то чемпионство не запомнилось, потому что «Спартак» регулярно становился первым. А серия сезонов без чемпионство будет интересна до тех пор, пока не прервется.

- Спустя 15 лет «Спартак» на первом месте. Какое впечатление у вас от этой команды?

- Есть просто хорошие футболисты. А что касается командной игры, то ни одного матча «Спартака» в этом сезоне, когда можно было бы о ней говорить, не назову.



