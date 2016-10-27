Кербер не пустила Киз в полуфинал Итогового турнира в Сингапуре
Первая ракетка мира
Анжелик Кербер одержала победу над Мэдисон Киз из США в заключительном матче
Красной группы Итогового турнира года в Сингапуре.
Поражение в двух сетах с одинаковым счетом 3:6 не позволило Киз выйти в полуфинал со второго места.
Благодаря лучшей разнице выигранных и проигранных сетов полуфиналисткой стала Доминика Цибулкова из Словакии. Теперь она сыграет со Светланой Кузнецовой из России, которая досрочно стала победительницей Белой группы.
Кербер выиграла три матча на групповом этапе и заняла первое место в Красной группе, ее соперник по полуфиналу определится в пятницу.
Сингапур
Итоговый турнир года WTA BNP Paribas WTA Finals Singapore
Призовой фонд 7 000 000 долларов
Закрытые корты, хар
Одиночный разряд
Красная группа
3-й тур
Матч
Кербер А. (Германия) - Киз М. (США) - 6:3, 6:3
Место и дата
27 октября 14:30, , Онлайн-трансляция