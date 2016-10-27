Кербер не пустила Киз в полуфинал Итогового турнира в Сингапуре

Мэдисон Киз и Анжелик Кербер Источник: Reuters

Первая ракетка мира Анжелик Кербер одержала победу над Мэдисон Киз из США в заключительном матче Красной группы Итогового турнира года в Сингапуре.

Поражение в двух сетах с одинаковым счетом 3:6 не позволило Киз выйти в полуфинал со второго места.

Благодаря лучшей разнице выигранных и проигранных сетов полуфиналисткой стала Доминика Цибулкова из Словакии. Теперь она сыграет со Светланой Кузнецовой из России, которая досрочно стала победительницей Белой группы.

Кербер выиграла три матча на групповом этапе и заняла первое место в Красной группе, ее соперник по полуфиналу определится в пятницу.

Сингапур

Итоговый турнир года WTA BNP Paribas WTA Finals Singapore

Призовой фонд 7 000 000 долларов

Закрытые корты, хар

Одиночный разряд

Красная группа

3-й тур