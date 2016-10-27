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Кущенко рассказал о формате Матча звезд Единой лиги ВТБ

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко рассказал о подробностях проведения Матча звезд, который состоится 12 февраля в Сочи.

«Это будет не Матч звезд, а полноценный Звездный уик-энд. Буквально на днях мы утвердили формат самой игры. Решили, что на данном этапе вывеска «Звезды России» - «Звезды мира» будет смотреться лучше всего и привлечет наибольший интерес у болельщиков. Да, фанаты также будут вовлечены в процесс отбора участников. Во всех 13 клубах лига проведет интернет-голосование, и тем самым мы получим пул из 52 игроков - расширенный список кандидатов. Затем придет время наших ведущих СМИ, которые сократят этот список вдвое. Тренерами команд станут два лучших наставника лиги на момент Матча звезд. Уверен, увлекательным и зрелищным будет не только сам баскетбольный поединок, но и шоу вокруг него. В Сочи обязательно приедет звезда из мира шоу-бизнеса, переговоры уже ведутся», - цитирует Кущенко «Чемпионат».

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