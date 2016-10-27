Вратарь «Куньлунь Ред Стар» Загидулин отыграл на ноль первый матч в карьере

21-летний вратарь команды-новичка КХЛ «Куньлунь Ред Стар» Артем Загидулин в матче с «Амуром» (1:0) впервые в карьере отстоял на ноль.

Загидулин перешел в «Куньлунь» из магнитогорского «Металлурга» всего месяц назад, а игра с хабаровчанами стала для него шестой в КХЛ.

«Куньлунь Ред Стар» выиграл в двух домашних встречах подряд: перед «Амуром» команда победила «Локомотив» 3:1. За два этих матча Загидулин отразил 47 из 48 бросков.

В начале октября «Куньлунь» уже побеждал всухую, переиграв в гостях «Спартак» - 1:0. Но тогда на воротах стоял 23-летний Андрей Макаров, который летом перешел в китайскую команду как раз из «Спартака».

Еще одна любопытная цифра «Куньлунь Ред Стар» - команда ни разу не сыграла вничью в основное время: в 23 матчах у нее 11 побед и 12 поражений.