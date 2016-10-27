Динияр Билялетдинов: Есть шанс, что скоро сыграю

Восстанавливающийся от травмы полузащитник «Рубина» Динияр Билялетдинов сообщил, когда может выйти на поле.

Напомним, в нынешнем сезоне 31-летний игрок не провел за казанцев ни одного матча.

«Летом у меня действительно была травма, но я уже неделю тренируюсь с командой, есть шанс, что скоро сыграю», - цитирует Билялетдинова «Р-Спорт».

Хавбек защищает цвета «Рубина» в 2015 году. В чемпионате России он провел за этот клуб 14 матчей и забил два гола.