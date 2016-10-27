Нападающий «Арсенала» Перес пропустит полтора месяца из-за травмы

Форвард «Арсенала» Лукас Перес пропустит шесть недель из-за травмы голеностопа.

28-летний испанец получил повреждение в матче Кубка лиги с «Редингом» (2:0) в столкновении с защитником Дэнзеллом Гравенберхом.

В нынешнем сезоне Перес выходил на поле в шести матчах «канониров», забил два гола и сделал четыре голевые передачи.

28-летний испанец перешел в «Арсенал» из «Депортиво» в минувшем августе.