Blizzard потратит 3,2 миллиона долларов на поддержку команд по Heroes of the Storm

Компания Blizzard потратит 3,2 миллиона долларов на выплаты для команд, которые участвуют в Heroes Global Championship.



Каждый участник чемпионата получит минимум 100 000 долларов. Команды будут получать средства независимо от своего положения в рейтинговой таблице. Blizzard поддержит команды из Северной Америки, Европы, Китая и Южной Кореи.



Спонсирование может быть приостановлено, если в течении сезона команда оказалась на 7-8 месте региональной таблицы Heroes Global Championship и проиграла в турнире Crucible составам открытого дивизиона HotS.

Heroes of the Storm — онлайн-игра в жанре MOBA, разрабатываемая Blizzard Entertainment для Microsoft Windows и OS X, вышедшая 2 июня 2015 года.



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