Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Футбол  Крылья Советов0 : 1Локомотив
Футбол  Краснодар- : -Оренбург
Баскетбол  ЦСКА- : -УНИКС
Футбол  Анжи1 : 0Зенит
Хоккей  СКА- : -Медвешчак
Баскетбол  Милан- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Blizzard потратит 3,2 миллиона долларов на поддержку команд по Heroes of the Storm

Комментарии

Компания Blizzard потратит 3,2 миллиона долларов на выплаты для команд, которые участвуют в Heroes Global Championship.

Каждый участник чемпионата получит минимум 100 000 долларов. Команды будут получать средства независимо от своего положения в рейтинговой таблице. Blizzard поддержит команды из Северной Америки, Европы, Китая и Южной Кореи.

Спонсирование может быть приостановлено, если в течении сезона команда оказалась на 7-8 месте региональной таблицы Heroes Global Championship и проиграла в турнире Crucible составам открытого дивизиона HotS.

Heroes of the Storm — онлайн-игра в жанре MOBA, разрабатываемая Blizzard Entertainment для Microsoft Windows и OS X, вышедшая 2 июня 2015 года.

Источник

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
ФК «Легия» проведет турнир по FIFA 17Польский футбольный клуб «Легия» организует турнир по FIFA 17 среди киберспортивных игроков футбольных клубов.Wings Gaming примет участие в ESL One GentingКитайский коллектив Wings Gaming получил прямое приглашение на турнир ESL One Genting по Dota 2.Elements Pro Gaming одержала победу в американской квалификации на MajorКоманда Elements Pro Gaming выиграла вторую открытую американскую квалификацию на The Boston Major.The Imperial выиграла открытую европейскую квалификацию на MajorДатский коллектив The Imperial стал победителем второй открытой европейской квалификации к The Boston Major.DreamHack анонсировала турнир DreamHack Masters Las Vegas по CS:GOОрганизация DreamHack анонсировала турнир DreamHack Masters Las Vegas по Counter-Strike: Global Offensive.Кристиан «k0nfig» Винеке стал лучшим игроком EPICENTER: MoscowПортал HLTV.org составил список лучших игроков турнира EPICENTER: Moscow по Couter-Strike: Global Offensive.Гид по Чемпионату мира по HearthstoneГид по Чемпионату мира по HearthstoneВ этом материале мы рассказываем о Чемпионате мира по HearthstoneФК «Монако» и Epsilon Esports заключили соглашение о сотрудничествеОрганизация Epsilon Esports объявила о заключении сотрудничества с французским футбольным клубом «Монако».«Все круто!» EPICENTER: Moscow: как это было«Все круто!» EPICENTER: Moscow: как это было«Советский спорт» посетил турнир EPICENTER: Moscow по Counter-Strike: Global Offensive и рассказывает об увиденном.Анонсированы дата и место проведения турнира Mountain Dew League по CS:GOESEA объявила дату и место проведения турнира Mountain Dew League Counter-Strike: Global Offensive.EHOME.Keen стала победителем китайской открытой квалификации на MajorКоманда EHOME.Keen выиграла вторую китайскую открытую квалификацию на турнир на The Boston Major.Snickers стал маркетинговым партнером ELEAGUEПроизводитель шоколадных батончиков «Сникерс» стал официальным маркетинговым партнером киберспортивной лиги ELEAGUE.Virtus.Pro выиграла СНГ-квалификацию к Dota Pit S5Команда Virtus.Pro стала победителем СНГ-квалификации к пятому турниру Dota Pit League.Fnatic получила приглашение на турнир ROG MASTERS по Dota 2Команда fnatic получила прямое приглашение на турнир ROG MASTERS по Dota 2.Kaipi примет участие в американской открытой квалификации на MajorКоманда Kaipi, как и коллектив Prodota Gaming, сыграет в открытой квалификации The Boston Major в американском регионе.Splyce выиграла турнир ZOTAC World Cup по CS:GOКоманда Splyce стала победителем турнира ZOTAC 10 Year Anniversary World Cup по Counter-Strike: Global Offensive.Илья Maddyson примет участие в освещении The Boston MajorСтудия RuHub поделилась списком комментаторов и аналитиков на предстоящие квалификации на The Boston Major. Специальным гостем студии станет стример Илья «Maddyson» Давыдов.MLG проведет в Лас-Вегасе турниры по Overwatch и Call of DutyMajor League Gaming анонсировала чемпионат MLG Vegas, в рамках которого пройдут турниры по Overwatch и Call of Duty.Тони Уоткинс: «Через несколько лет киберспортсмены будут богаче футболистов»Глава EA Russia Тони Уоткинс поделился мнением о развитии киберспорта в интервью российскому Forbes.Fantastic Five и Prodota Gaming выиграли открытые квалификации на MajorРоссийкий коллектив Fantastic Five и команда из Европы Prodota Gaming стали победителями открытой европейской и американской квалификации на The Boston Major.

Cпецпредложение