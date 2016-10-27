Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Футбол  Крылья Советов0 : 1Локомотив
Футбол  Краснодар- : -Оренбург
Баскетбол  ЦСКА- : -УНИКС
Футбол  Анжи1 : 0Зенит
Хоккей  СКА- : -Медвешчак
Баскетбол  Милан- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Доминика Цибулкова: Круто, что когда была нужна победа в двух сетах, я ее добилась

Источник:  WTAКомментарии

Восьмая ракетка мира Доминика Цибулкова прокомментировала победу над Симоной Халеп из Румынии (6:3, 7:6 (7:5)), которая позволила ей выйти в полуфинал Итогового турнира года в WTA.

«Эта победа значит очень-очень много для меня. Она действительно очень важна. Сейчас чувствую облегчение. Я очень довольна тем, как я играла. Я справилась с этой ситуацией и давлением.

Кажется, что я показала свой лучший теннис под давлением. Это круто, что когда мне была нужна победа над Симоной в двух сетах, я это сделала», – приводит слова Цибулковой официальный сайт WTA.

Напомним, теперь Цибулкова сыграет в полуфинале со Светланой Кузнецовой, которая заняла первое место в другой группе.

Матч

Халеп С. (Румыния) - Цибулкова Д. (Словакия) - 3:6, 6:7

Место и дата

27 октября 11:00, , Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Кербер не пустила Киз в полуфинал Итогового турнира в СингапуреКербер не пустила Киз в полуфинал Итогового турнира в СингапуреПервая ракетка мира Анжелик Кербер одержала победу над Мэдисон Киз из США в заключительном матче Красной группы Итогового турнира года в Сингапуре.Цибулкова победила Халеп на Итоговом турнире годаЦибулкова победила Халеп на Итоговом турнире годаВосьмая ракетка мира Доминика Цибулкова одержала первую победу на Итоговом турнире года WTA в Сингапуре. 27-летняя словацкая теннисистка выиграла у Симоны Халеп из Румынии, которая занимает четвертое место в рейтинге WTA.Светлана Кузнецова: В последние годы я была не в лучшей форме, но в этом что-то изменилосьРоссийская теннисистка Светлана Кузнецова призналась, что не могла проиграть чешке Каролине Плишковой в матче второго тура группового этапа итогового турнира WTA.Со скоростью света. Как Кузнецова пробилась в полуфинал Итогового турнираСо скоростью света. Как Кузнецова пробилась в полуфинал Итогового турнираСветлана Кузнецова, последней отобравшись на Итоговый турнир, первой оформила путевку в полуфинал.Кузнецова обыграла Плишкову и одержала вторую победу на Итоговом турнире WTAКузнецова обыграла Плишкову и одержала вторую победу на Итоговом турнире WTAМатч групповой стадии Итогового турнира WTA между россиянкой Светланой Кузнецовой и чешкой Каролиной Плишковой завершился победой российской теннисистки. Итоговый счет матча – 3:6, 6:2, 7:6 (6) в пользу Кузнецовой.Киз обыграла Цибулкову на Итоговом турнире WTAКиз обыграла Цибулкову на Итоговом турнире WTAМатч групповой стадии Итогового турнира WTA между американкой Мэдисон Киз и словачкой Доминикой Цибулковой завершился победой американской теннисистки. Итоговый счет матча – 6:1, 6:4 в пользу Цибулковой.Кербер обыграла Халеп на Итоговом турнире WTAКербер обыграла Халеп на Итоговом турнире WTAМатч групповой стадии Итогового турнира WTA между немкой Анжелик Кербер и румынкой Симоной Халеп завершился победой немецкой теннисистки. Итоговый счет матча – 6:4, 6:2 в пользу Кербер.Анна Чакветадзе: Кузнецова в матче с Радваньской совершила подвигБывшая пятая ракетка мира россиянка Анна Чакветадзе считает, что Светлана Кузнецова совершила подвиг, обыграв на итоговом турнире WTA в Сингапуре польку Агнешку Радваньскую.Светлана Кузнецова: Пришлось выбирать между волосами и победойРоссийская теннисистка Светлана Кузнецова призналась, что в матче с Агнешкой Радваньской ей пришлось выбирать - длинные волосы или победа в стартовой встрече итогового турнира WTA в Сингапуре.Плишкова отыграла матчбол и нанесла поражение Мугурусе на Итоговом чемпионате WTAЧешская теннисистка Каролина Плишкова одержала первую в карьере победу в матче итогового чемпионата WTA.Кузнецова одолела Радванску на Итоговом чемпионате WTA, отыграв матчбол на подаче соперницыРоссиянка Светлана Кузнецова с победы стартовала на Итоговом чемпионате WTA в Сингапуре.Наотрез. Кузнецова отстригла косу во время матча и победила (видео)Наотрез. Кузнецова отстригла косу во время матча и победила (видео)Светлана Кузнецова не только победила в первом матче на итоговом турнире WTA, но и закончила матч без части своей прически.Кербер обыграла Цибулкову на итоговом турнире WTAМатч первого тура Итогового турнира WTA между немкой Анжелик Кербер и словачкой Доминикой Цибулковой завершился победой немецкой теннисистки. Итоговый счет матча – 7:6 (5), 2:6, 6:3 в пользу Кербер.Халеп обыграла Киз в стартовом матче Итогового чемпионата WTAЧетвертая ракетка мира Симона Халеп с победы стартовала на Итоговом чемпионате WTA-2016.Шамиль Тарпищев: Кузнецова провела блестящий сезонПрезидент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что российская теннисистка Светлана Кузнецова обрела в нынешнем сезоне стабильность и закономерно получила право сыграть на итоговом турнире WTA в Сингапуре.Павел Колобков: Кузнецова может выиграть Итоговый чемпионат WTA в СингапуреМинистр спорта РФ Павел Колобков отметил, что первая ракетка России Светлана Кузнецова находится в хорошей форме в преддверии Итогового чемпионата WTA.Кузнецова в двух шагах от СингапураКузнецова в двух шагах от СингапураСветлана Кузнецова вышла в полуфинал Кубка Кремля. Еще две победы — и россиянка завоюет последнюю путевку на итоговый турнир года.Кузнецова вышла в полуфинал Кубка Кремля и повысила свои шансы попасть на итоговый турнир WTAРоссийская теннисистка Светлана Кузнецова победой в четвертьфинале Кубка Кремля повысила свои шансы на попадание в итоговый турнир WTA.Кузнецова вернулась в Топ-10 Чемпионской гонки WTAАмериканская теннисистка Серена Уильямс исключена из Чемпионской гонки WTA. Спортсменка снялась с итогового турнира в Сингапуре из-за травмы плеча.Утренняя повестка: Ковальчук забивает, Серена извиняетсяУтренняя повестка: Ковальчук забивает, Серена извиняетсяТрадиционный обзор «Советского спорта»: все самое важное за последние сутки.
Доминика Цибулкова
Доминика Цибулковавсе новости
Симона Халеп
Симона Халепвсе новости
BNP Paribas WTA Finals Singapore
BNP Paribas WTA Finals Singaporeтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение