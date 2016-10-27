Доминика Цибулкова: Круто, что когда была нужна победа в двух сетах, я ее добилась

Восьмая ракетка мира Доминика Цибулкова прокомментировала победу над Симоной Халеп из Румынии (6:3, 7:6 (7:5)), которая позволила ей выйти в полуфинал Итогового турнира года в WTA.

«Эта победа значит очень-очень много для меня. Она действительно очень важна. Сейчас чувствую облегчение. Я очень довольна тем, как я играла. Я справилась с этой ситуацией и давлением.

Кажется, что я показала свой лучший теннис под давлением. Это круто, что когда мне была нужна победа над Симоной в двух сетах, я это сделала», – приводит слова Цибулковой официальный сайт WTA.

Напомним, теперь Цибулкова сыграет в полуфинале со Светланой Кузнецовой, которая заняла первое место в другой группе.