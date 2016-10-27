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«Ливерпуль» подпишет 15-летнего защитника «Бери»

Источник:  The SunКомментарии

«Ливерпуль» заключит контракт с защитником «Бери» Эмекой Оби, сообщает The Sun.

Отметим, нигерийскому игроку обороны всего 15 лет, а его рост составляет 195 см.

Оби - самый юный в истории «Бери» игрок, дебютировавший в основном составе команды, специалисты прочат ему большое будущее.

«Ливерпуль» и «Бери» уже согласовали финансовые условия трансфера: по данным британских СМИ, речь идет о шестизначной сумме.

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