«Ливерпуль» подпишет 15-летнего защитника «Бери»

Дортмундская «Боруссия» готова продать Обамеянга в «Реал» за 80 миллионов евро

Дортмундская «Боруссия» готова продать Обамеянга в «Реал» за 80 миллионов евро Дортмундская «Боруссия» может продать нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга мадридскому «Реалу».

Матч 1/8 финала Кубка Англии между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Ливерпуля».

«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» благодаря дублю Старриджа в Кубке лиги Матч 1/8 финала Кубка Англии между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Ливерпуля».

Стивен Джеррард: В «Ливерпуле» заявили, что будут рады моему возвращению

Стивен Джеррард: В «Ливерпуле» заявили, что будут рады моему возвращению Экс-полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард в возможном возвращении в стан «красных».

Юрген Клопп: Джеррард всегда будет желанным гостем в Ливерпуле

Юрген Клопп: Джеррард всегда будет желанным гостем в Ливерпуле Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп намекнул на возвращение экс-капитана Стивена Джеррарда в стан «красных».

Юрген Клопп: В данный момент, первый вратарь «Ливерпуля» – Лорис Кариус Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал расклад сил во вратарской бригаде своей команды.

Мадридский «Реал» проявляет интерес к нападающему «Ювентуса» Пауло Дибале. Об этом сообщают испанские СМИ.

«Реал» готов отдать «Ювентусу» за Дибалу 100 миллионов евро Мадридский «Реал» проявляет интерес к нападающему «Ювентуса» Пауло Дибале. Об этом сообщают испанские СМИ.

Матч девятого тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Вест Бромвичем» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Ливерпуля».

«Ливерпуль» обыграл «Вест Бромвич» и делит первое место с «Арсеналом» в чемпионате Англии

«Ливерпуль» обыграл «Вест Бромвич» и делит первое место с «Арсеналом» в чемпионате Англии Матч девятого тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Вест Бромвичем» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Ливерпуля».