Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Футбол  Крылья Советов1 : 3Локомотив
Футбол  Краснодар2 : 2Оренбург
Баскетбол  ЦСКА47 : 43УНИКС
Футбол  Анжи4 : 0Зенит
Хоккей  СКА3 : 0Медвешчак
Баскетбол  Милан- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сборная строителей обыграла команду «Метростроя» в тестовом матче на строящемся стадионе в Петербурге

Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии

Команда строителей Петербурга победила «Метрострой» со счетом 6:2.

Автором первого гола на стадионе на Крестовском острове стал Алексей Бурдуковский из команды строителей. 

Фото: Официальная страница вице-губернатора Петербурга в социальной сети «ВКонтакте»
Фото: Официальная страница вице-губернатора Петербурга в социальной сети «ВКонтакте»

Напомним, в июле 2015 Администрация Санкт-Петербурга расторгла контракт с «Инжтрансстроем-СПб», который был генеральным подрядчиком стадиона на Крестовском. В августе конкурс на завершение строительства арены выиграл «Метрострой».

Строительные работы на объекте начались в 2007-м году и должны завершиться к 26 декабря 2016 года. 30 декабря стадион планируется ввести в эксплуатацию. «Зенит» проведет первые игры на арене весной 2017 года. Стадион на Крестовском примет матчи Кубка Конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Евро-2020.  
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Генподрядчик строительства стадиона на Крестовском отрицает необходимость оплачивать «Инжтрансстрою» 166 млн рублей за пленку для крышиПресс-секретарь «Метростроя» Екатерина Гигиняк в беседе с корреспондентом Spb.Sovsport.ru рассказала об исковых претензиях со стороны «Инжтрасстроя-СПб».На стадионе на Крестовском острове произошел потоп во время запуска отопленияНа стадионе на Крестовском острове в одном из секторов во время работ по запуску отопления произошел потоп.Экс-генподрядчик стадиона на Крестовском подал иск к «Метрострою»По сообщению «Фонтанки» компания «Инжтрансстрой-СПб» - экс-генподрядчик стадиона на Крестовском острове требует выплатить 166,5 млн рублей нового генподрядчика - «Метрострой».На строящемся стадионе на Крестовском в ближайшее время пройдет тестовый матчНа поле стадиона на Крестовском острове в ближайшие дни пройдет первый футбольный матч, сообщает «Фонтанка».Игорь Албин: Если строители стадиона на Крестовском и «Зенит» выскажут пожелание, мы готовы провести пробный матчВице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин поделился мнением о возможном пробном матче на стадионе на Крестовском острове.«Шаверма у метро вкуснее ресторанной». Откровения Александра Кержакова«Шаверма у метро вкуснее ресторанной». Откровения Александра КержаковаКержаков-форвард ответил на вопросы простых болельщиков «Зенита». Spb.Sovsport.ru записал все самое интересное.Александр Кержаков: Верю, что мне удастся сыграть официальный матч на новом стадионе в ПетербургеНападающий «Зенита» Александр Кержаков, поделился мнением о строящемся стадионе на Крестовском острове в Петербурге.Студентов призовут отмывать стадион на Крестовском острове от плесени и строительной пылиГлава временной комиссии Совета Федерации по подготовке к ЧМ-2018 Вадим Тюльпанов сообщил, что студентов и волонтеров могут привлечь к работе по приведению стадиона на Крестовском острове в надлежащий вид по завершению строительства.Комитет по природопользованию Петербурга расторгнет контракт об оказании услуг по сертификации стадиона на КрестовскомПредставитель комитета по природопользованию Санкт-Петербурга объяснил, почему стадион на Крестовском острове не будет сертифицирован в 2016 году.«Сухари» Акинфеева», «13 лет без побед «Спартака» и другие сериалы«Сухари» Акинфеева», «13 лет без побед «Спартака» и другие сериалы«Советский спорт» фиксирует бешеную популярность десятилетнего сериала Игоря Акинфеева в Лиге чемпионов и рассказывает о других сериях.Бывший генподрядчик стадиона на Крестовском заявил о дополнительном убытке в 2 млрд рублейКомпания «Инжтрансстрой-СПб» требует взыскать со Смольного еще 2 миллиарда рублей, сообщает «Фонтанка».TNS: По заказу ФК «Зенит» определяем ценовые ожидания болельщиков о стоимости посещения матчей на новом стадионеКомпания TNS подтвердила факт проведения исследований по заказу футбольного клуба «Зенит»Депутат Заксобрания Петербурга: Мы достроим стадион на Крестовском острове, но затем вернемся к вопросу кто виноватДепутат Заксобрания Петербурга Максим Резник поделился своим мнением о заключительных этапах строительства футбольного стадиона на Крестовском острове.На стадионе на Крестовском острове прошло совещание по подготовке Петербурга к ЧМ-201817 октября на строящемся стадионе на Крестовском острове состоялось совещание по подготовке Санкт-Петербурга к Кубку конфедераций-2017 и чемпионату мира-2018.Алексей Сорокин: У нынешнего подрядчика стадиона в Петербурге темпы очень серьезныеГенеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал о строительстве стадиона в Петербурге.Виталий Мутко: Думаю, сдадим стадион в Петербурге в декабреМинистр спорта РФ и глава РФС Виталий Мутко оценил степень готовности страны к проведению Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года.Министерство спорта РФ планирует провести первый матч на стадионе в Петербурге в марте 2017 годаМинистерство спорта России планирует провести первый матч на стадионе в Петербурге в конце марта 2017 года, сообщает пресс-служба вице-губернатора города Игоря Албина.Стадион «Динамо» предоставит зону для парковки на время ЧМ-2018 из-за нехватки места у стадиона на КрестовскомПервый заместитель председателя ВФСО «Динамо» Александр Кузнецов рассказал о размещении автомобилей на территории спортивного общества во время чемпионата мира 2018 года.«Зенит» пригласил TNS для определения стоимости билетов на новый стадион«Зенит» привлек компанию TNS для определения цен билетов и абонементов на новом стадионе на Крестовском острове, сообщает «Фонтанка».Вадим Тюльпанов: Стадион на Крестовском будет сдан в декабре, но пусконаладочные работы будут еще проводиться в январе-февралеГлава комиссии Совета Федерации по подготовке к ЧМ-2018 Вадим Тюльпанов поделился мнением о строительстве стадиона на Крестовском острове.

Стадион на Крестовском острове
Стадион на Крестовском острове

Cпецпредложение