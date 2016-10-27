Сборная строителей обыграла команду «Метростроя» в тестовом матче на строящемся стадионе в Петербурге

Команда строителей Петербурга победила «Метрострой» со счетом 6:2.



Автором первого гола на стадионе на Крестовском острове стал Алексей Бурдуковский из команды строителей.

Фото: Официальная страница вице-губернатора Петербурга в социальной сети «ВКонтакте»

Напомним, в июле 2015 Администрация Санкт-Петербурга расторгла контракт с «Инжтрансстроем-СПб», который был генеральным подрядчиком стадиона на Крестовском. В августе конкурс на завершение строительства арены выиграл «Метрострой».

Строительные работы на объекте начались в 2007-м году и должны завершиться к 26 декабря 2016 года. 30 декабря стадион планируется ввести в эксплуатацию. «Зенит» проведет первые игры на арене весной 2017 года. Стадион на Крестовском примет матчи Кубка Конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Евро-2020.