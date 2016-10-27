Турнир Fight Nights Global 54 «НЕТИХИЙ ДОН» пройдет 16 ноября в Ростове-на-Дону
Главным событием турнира станет полуфинал Гран-при FIGHT NIGHTS GLOBAL в тяжелом весе между ростовчанином Сергеем Павловичем и белорусом Алексеем Кудиным.
В со-главном бою вечера встретятся не знающий поражений «Черный тигр» Расул Мирзаев и экс-боец UFC Леван Макашвили. В том числе, зрителей ожидает интереснейшее полуфинальное противостояние Гран-при в среднем весе: Калинин vs. Муртазалиев, а также поединки с участием Николая Гапонова, Ислама Бегидова, Олега Попова, Юсупа Сулейманова, Тагира Уланбекова, Шынгыса Кайранова, Науруза Дзамихова и Альберта Гаджиева.
ФАЙТКАРД ТУРНИРА
+93.0 кг / 3х5 / Сергей Павлович (Россия) – Алексей Кудин (Беларусь) 1/2 финала Гран-при - главный бой
65.8 кг / 3х5 / Расул Мирзаев (Россия) – Леван Макашвили (США)
83.9 кг / 3х5 / Халид Муртазалиев (Россия) – Сергей Калинин (Россия) 1/2 финала Гран-при
70.3 кг / 3х5 / Николай Гапонов (Россия) – Ислам Бегидов (Россия)
100.0 кг / 3х5 / Олег Попов (Россия) – Юсуп Сулейманов (Россия)
57.2 кг / 3х5 / Тагир Уланбеков (Россия) – Шынгыс Кайранов (Казахстан)
61.2 кг / 3х5 / Альберт Гаджиев (Россия) – Науруз Дзамихов (Россия)