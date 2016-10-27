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Турнир Fight Nights Global 54 «НЕТИХИЙ ДОН» пройдет 16 ноября в Ростове-на-Дону

Источник:  FightnightsКомментарии

Главным событием турнира станет полуфинал Гран-при FIGHT NIGHTS GLOBAL в тяжелом весе между ростовчанином Сергеем Павловичем и белорусом Алексеем Кудиным.

В со-главном бою вечера встретятся не знающий поражений «Черный тигр» Расул Мирзаев и экс-боец UFC Леван Макашвили. В том числе, зрителей ожидает интереснейшее полуфинальное противостояние Гран-при в среднем весе: Калинин vs. Муртазалиев, а также поединки с участием Николая Гапонова, Ислама Бегидова, Олега Попова, Юсупа Сулейманова, Тагира Уланбекова, Шынгыса Кайранова, Науруза Дзамихова и Альберта Гаджиева. 

ФАЙТКАРД ТУРНИРА

+93.0 кг / 3х5 / Серг­ей Павлович (Россия) ­– Алексей Кудин (Бела­русь) 1/2 финала Гран­-при ­- главный бой

65.8 кг / 3х5 / Расул­ Мирзаев (Россия) – Л­еван Макашвили (США) ­

83.9 кг / 3х5 / Халид­ Муртазалиев (Россия)­ – Сергей Калинин (Ро­ссия) 1/2 финала Гран­-при ­

70.3 кг / 3х5 / Никол­ай Гапонов (Россия) –­ Ислам Бегидов (Росси­я)

100.0 кг / 3х5 / Олег­ Попов (Россия) – Юсу­п Сулейманов (Россия) ­

57.2 кг / 3х5 / Тагир­ Уланбеков (Россия) – ­Шынгыс Кайранов (Каза­хстан)   ­

61.2 кг / 3х5 / ­Альберт Гаджиев (Росс­ия) – ­Науруз Дзамихов (Россия)

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