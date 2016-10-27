Гаджи Гаджиев: Стадион «Звезда» выглядит убого по сравнению с аренами ЦСКА и «Спартака»

Главный тренер пермского «Амкара» Гаджи Гаджиев считает, что стадион «Звезда» выглядит убого в сравнении с новыми аренами «Спартака» и ЦСКА.

«Загруженность «Звезды» и сегодня достаточно высока, ситуация ухудшится с началом хоть каких-то работ... В воскресенье мы играли на новом стадионе в Краснодаре. Скоро поедем на современные стадионы ЦСКА, «Спартака» и «Анжи». В сравнении с ними наша арена выглядит, как бы сказать, чтобы не обидеть… Убого все-таки. А если реконструкция стадиона начнется, запасное поле для подготовки, не для игр, конечно, нам необходимо», - цитирует Гаджиева сайт «Амкара».

Напомним, что стадион «Звезда» вместимостью 17 тысяч человек был открыт в 1969 году. В 1985 году была проведена первая реконструкция арены. В четверг футболисты «Амкара» тренировались на поле стадиона «Динамо» в Перми.