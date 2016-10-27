Слуцкий не пришел на встречу с фанатами ЦСКА
Болельщики ЦСКА пообщались с командой в преддверии дерби со «Спартаком».
Как сообщает Life, фанаты ЦСКА, в последних двух матчах вывешивавшие оскорбительные баннеры в адрес главного тренера Леонида Слуцкого, приехали для разговора на клубную базу в Ватутинки.
Пообщаться с болельщиками согласились лидеры армейцев, в том числе капитан команды Игорь Акинфеев и защитник Василий Березуцкий. Слуцкого же, которого фанаты обвиняют в уклонении от диалога, не встрече не было.
«Спартак» и ЦСКА сыграют на «Открытие Арене» в субботу в 12-м туре чемпионата России.
Напомним, красно-белые лидируют в первенстве, красно-синие идут третьими.
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