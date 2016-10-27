Слуцкий не пришел на встречу с фанатами ЦСКА

Болельщики ЦСКА пообщались с командой в преддверии дерби со «Спартаком».

Как сообщает Life, фанаты ЦСКА, в последних двух матчах вывешивавшие оскорбительные баннеры в адрес главного тренера Леонида Слуцкого, приехали для разговора на клубную базу в Ватутинки.

Пообщаться с болельщиками согласились лидеры армейцев, в том числе капитан команды Игорь Акинфеев и защитник Василий Березуцкий. Слуцкого же, которого фанаты обвиняют в уклонении от диалога, не встрече не было.

«Спартак» и ЦСКА сыграют на «Открытие Арене» в субботу в 12-м туре чемпионата России.

Напомним, красно-белые лидируют в первенстве, красно-синие идут третьими.