«Зенит» вдевятером разгромно проиграл «Анжи» в Кубке России и потерпел первое поражение при Луческу
В матче 1/8 финала Кубка России «Зенит» в гостях проиграл «Анжи» со счетом 0:4.
Первый мяч на 29-й минуте забил Шамиль Гасанов, за минуту до конца первого тайма капитан петербуржцев Хави Гарсия получил травму и был заменен после перерыва на Акселя Витселя.
На 57-й минуте голкипер сине-бело-голубых Михаил Кержаков
был удален с поля, а через три минуты Филипп Будковский удвоил преимущество хозяев.
Спустя семь минут украинский форвард оформил дубль, за 11 минут до конца
встречи Бернард Бериша установил окончательный счет. На 89-й минуте по красной карточке получили Жулиано и Али Гаджибеков.
В четвертьфинале подопечные Павла Врбы сыграют с «Уфой», которая обыграла «Терек» (1:1, 4:3 – по пенальти).
Напомним, «Зенит» - действующий победитель Кубка России. В финале петербургский клуб обыграл ЦСКА со счетом 4:1.
В РФПЛ следующий матч команда Мирчи Луческу сыграет 30 октября дома с «Томью», «Анжи» в этот же день примет «Краснодар».
Матч
Голы
Гасанов 29 (1:0). Будковский 62 (2:0). Будковский 69 (3:0). Бериша 79 (4:0).
Состав
Анжи: Юрченко, Менса, Тигиев, Гаджибеков, Шандао, Мусалов, Гасанов, Иличевич (Обертан, 70), Бериша (Мутари, 84), Эбесилио (Маевский, 77), Будковский
Зенит: Кержаков М., Ломбертс, Нету, Анюков, Мак (Лодыгин, 59), Жулиано, Хави Гарсия (Витсель, 46), Жирков, Маурисио, Шатов (Кокорин, 46), Дзюба
Предупреждения:
Будковский, 31; Бериша, 36; Гаджибеков, 51 - Нету, 36; Кокорин, 56; Жирков, 67
Удаления:
Гаджибеков, 89 - Кержаков М., 57; Жулиано, 89
Судья:
Владимир Москалёв (Россия)
Место и дата
27 октября 18:00, Анжи-Арена, Текстовая трансляция