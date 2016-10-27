«Зенит» вдевятером разгромно проиграл «Анжи» в Кубке России и потерпел первое поражение при Луческу

В матче 1/8 финала Кубка России «Зенит» в гостях проиграл «Анжи» со счетом 0:4.

Первый мяч на 29-й минуте забил Шамиль Гасанов, за минуту до конца первого тайма капитан петербуржцев Хави Гарсия получил травму и был заменен после перерыва на Акселя Витселя.

На 57-й минуте голкипер сине-бело-голубых Михаил Кержаков был удален с поля, а через три минуты Филипп Будковский удвоил преимущество хозяев. Спустя семь минут украинский форвард оформил дубль, за 11 минут до конца встречи Бернард Бериша установил окончательный счет. На 89-й минуте по красной карточке получили Жулиано и Али Гаджибеков.



В четвертьфинале подопечные Павла Врбы сыграют с «Уфой», которая обыграла «Терек» (1:1, 4:3 – по пенальти).

Напомним, «Зенит» - действующий победитель Кубка России. В финале петербургский клуб обыграл ЦСКА со счетом 4:1.

В РФПЛ следующий матч команда Мирчи Луческу сыграет 30 октября дома с «Томью», «Анжи» в этот же день примет «Краснодар».