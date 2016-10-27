«Локомотив» обыграл «Крылья Советов» в Кубке России
«Крылья Советов» дома уступили «Локомотиву» (1:3) в 1/8 финала Кубка России.
Счет на 19-й минуте открыл бразильский нападающий гостей Майкон. В начале второго тайма Александр Самедов удвоил преимущество москвичей, а на 63-й минуте Мануэль Фернандеш отправил еще один мяч в ворота самарцев.
Хозяевам поля удался лишь гол престижа - его автором стал Алан Чочиев.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.
В четвертьфинале команда Юрия Семина сыграет 1 марта следующего года с «Тосно», который накануне взял верх над столичным «Динамо» (3:2).
Матч
Крылья Советов - Локомотив - 1:3 (0:1)
Голы
Майкон 19 (0:1). Самедов 50 (0:2). Фернандеш 63 (0:3). Чочиев 75 (1:3).
Состав
Крылья Советов: Конюхов, Надсон, Таранов, Родич, Бато, Концедалов (Маргасов, 80), Цаллагов, Ятченко, Молло, Мбакогу (Чочиев, 69), Корниленко
Локомотив: Гилерме, Денисов В., Янбаев, Михалик (Хенти, 76), Пейчинович, Чорлука, Самедов (Шишкин, 89), Миранчук, Фернандеш, Денисов И., Майкон (Коломейцев, 65)
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
27 октября 18:00, Металлург, Текстовая трансляция