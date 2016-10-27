«Локомотив» обыграл «Крылья Советов» в Кубке России

«Крылья Советов» дома уступили «Локомотиву» (1:3) в 1/8 финала Кубка России.

Счет на 19-й минуте открыл бразильский нападающий гостей Майкон. В начале второго тайма Александр Самедов удвоил преимущество москвичей, а на 63-й минуте Мануэль Фернандеш отправил еще один мяч в ворота самарцев.

Хозяевам поля удался лишь гол престижа - его автором стал Алан Чочиев.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.

В четвертьфинале команда Юрия Семина сыграет 1 марта следующего года с «Тосно», который накануне взял верх над столичным «Динамо» (3:2).





