Александр Павленко: «Спартак» победит ЦСКА со счетом 2:1

Николай Писарев: Не назову ни одного матча в этом сезоне, когда «Спартак» показывал командную игру

Экс-игрок «Спартака», а ныне спортивный директор РФС и главный тренер молодежной сборной России Николай Писарев заявил, что пока не видит командной игры в «Спартаке» и вспомнил последнее чемпионство клуба.