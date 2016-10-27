Александр Павленко: «Спартак» победит ЦСКА со счетом 2:1
Полузащитник «Урала» Александр Павленко, выступавший за московский «Спартак»с 2001 по 2010 годы, поделился ожиданиями от предстоящего столичного дерби «Спартак» - ЦСКА.
- Ощущения
перед дерби были такими же, как и для
всех болельщиков со всей России, кто
переживает за «Спартак». Полный
стадион, ажиотаж, подготовка, внимание
СМИ, футбол, который был другим, ведь
матчи становились голевыми и напряженным.
Вот какое значение было у дерби для
меня.
Учитывая потери обеих команд - (Алан) Дзагоев и (Роман) Еременко у ЦСКА, Промес и Зе Луиш у «Спартака» - результат может быть ничейным, нулевым, потому что это игроки группы атаки. Но в дерби редко, когда не было голов. Смотря с позиции зрителя, потеря таких футболистов - минус для зрелищности. Важны такие футболисты, которые творят на поле, делают игру красивой, поэтому это минус. Мой прогноз - победа «Спартака» со счетом 2:1, - передает слова Павленко ТАСС.
Напомним, что матч «Спартак» – ЦСКА пройдет 29 октября на «Открытие Арене». Начало – 18:00 (мск).