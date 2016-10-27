Василий Березуцкий: На встрече с фанатами мы отлично поняли друг друга

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий рассказал о сегодняшней встрече команды с активом болельщиков клуба.

Напомним, беседа состоялась на базе команды в Ватутинках.

- Обсудили все претензии: как к команде со стороны фанатов, так и наоборот, - сказал Березуцкий Лайфу. — Нам действительно было о чем поговорить. Поэтому правильно, что такая встреча состоялась.

- То есть оскорбительных баннеров в адрес Слуцкого на дерби мы не увидим?

- Вот этот конкретный момент мы не обсуждали. Но мне показалось, что все друг друга отлично поняли. Мы - ЦСКА, мы все одна семья, столько пережили вместе... Перед дерби со «Спартаком» нам всем необходимо сплотиться, и это главный итог встречи с фанатами.

Матч 12-го тура РФПЛ «Спартак» - ЦСКА пройдет в субботу на «Открытие Арене».





