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Ананидзе подписал новый контракт со «Спартаком» на пять лет

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Московский «Спартак» и грузинский полузащитник Джано Ананидзе продлили трудовые отношения. Об этом сообщается на официальном сайте столичной команды.

Новое соглашение с 24-летним игроком рассчитано на пять лет - до 31 мая 2021 года.

Напомним, что в этом сезоне Ананидзе провел восемь матчей в чемпионате России и записал на свой счет четыре гола.

Добавим, что Ананидзе дебютировал за основной состав красно-белых в кубковом матче с «Краснодаром»в июле 2009 года. Полузащитник провел за «Спартак» 111 встреч и записал на свой счет 16 голов.

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