Ананидзе подписал новый контракт со «Спартаком» на пять лет
Московский «Спартак» и грузинский полузащитник Джано Ананидзе продлили трудовые отношения. Об этом сообщается на официальном сайте столичной команды.
Новое соглашение с 24-летним игроком рассчитано на пять лет - до 31 мая 2021 года.
Напомним, что в этом сезоне Ананидзе провел восемь матчей в чемпионате России и записал на свой счет четыре гола.
Добавим, что Ананидзе
дебютировал за основной состав
красно-белых в кубковом матче с
«Краснодаром»в июле 2009 года. Полузащитник
провел за «Спартак» 111 встреч и записал
на свой счет 16 голов.
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