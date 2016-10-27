«Анжи» впервые в истории разгромил «Зенит»

Сегодня в матче 1/8 финала Кубка России «Анжи» победит «Зенит» со счетом 4:0. Это первая крупная победа махачкалинцев над питерцами в истории.

За всю историю противостояний этих команд дважды крупно побеждал «Зенит» – 3:0 (17 августа 2013 года) и 5:1 (24 октября 2015 года).

Последний раз «Анжи» побеждал «Зенит» 8 мая 2013 года в полуфинале Кубка России 2012/13 со счетом 1:0.

Всего махачкалинцы и питерцы играли между собой 23 раза: 11 побед у «Зенита», 4 – у «Анжи» и 8 матчей завершились вничью. Разница мячей – 36:26 в пользу команды из Санкт-Петербурга.