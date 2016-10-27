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«Анжи» впервые в истории разгромил «Зенит»

Руслан Абушкин
Руслан Абушкин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
«Анжи» впервые в истории разгромил «Зенит»
Источник: ФК «Зенит»

Сегодня в матче 1/8 финала Кубка России «Анжи» победит «Зенит» со счетом 4:0. Это первая крупная победа махачкалинцев над питерцами в истории.

За всю историю противостояний этих команд дважды крупно побеждал «Зенит» – 3:0 (17 августа 2013 года) и 5:1 (24 октября 2015 года).

Последний раз «Анжи» побеждал «Зенит» 8 мая 2013 года в полуфинале Кубка России 2012/13 со счетом 1:0. 

Всего махачкалинцы и питерцы играли между собой 23 раза: 11 побед у «Зенита», 4 – у «Анжи» и 8 матчей завершились вничью. Разница мячей – 36:26 в пользу команды из Санкт-Петербурга.

Матч

Анжи - Зенит - 4:0 (1:0)

Голы

Гасанов 29 (1:0). Будковский 62 (2:0). Будковский 69 (3:0). Бериша 79 (4:0).

Состав

Анжи: Юрченко, Менса, Тигиев, Гаджибеков, Шандао, Мусалов, Гасанов, Иличевич (Обертан, 70), Бериша (Мутари, 84), Эбесилио (Маевский, 77), Будковский

Зенит: Кержаков М., Ломбертс, Нету, Анюков, Мак (Лодыгин, 59), Жулиано, Хави Гарсия (Витсель, 46), Жирков, Маурисио, Шатов (Кокорин, 46), Дзюба

Предупреждения:

Будковский, 31; Бериша, 36; Гаджибеков, 51 - Нету, 36; Кокорин, 56; Жирков, 67

Удаления:

Гаджибеков, 89 - Кержаков М., 57; Жулиано, 89

Судья:

Владимир Москалёв (Россия)

Место и дата

27 октября 18:00, Анжи-Арена, Текстовая трансляция

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