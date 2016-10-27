«Зенит» потерпел первое крупное поражение за полгода
Уступив махачкалинскому «Анжи» 0:4 в матче 1/8 финала Кубка России, питерский «Зенит» потерпел первое крупное поражение за последние полгода.
В последний раз подобная неприятность случилась с питерской командой 24 апреля 2016 года. Тогда в гостевом матче 25-го тура чемпионата России - 2015/16 против «Ростова» «Зенит» уступил 0:3.
Напомним, «Зенит» - действующий обладатель Кубка России. В финале предыдущего розыгрыша питерцы победили ЦСКА - 4:1.
Матч
Голы
Гасанов 29 (1:0). Будковский 62 (2:0). Будковский 69 (3:0). Бериша 79 (4:0).
Состав
Анжи: Юрченко, Менса, Тигиев, Гаджибеков, Шандао, Мусалов, Гасанов, Иличевич (Обертан, 70), Бериша (Мутари, 84), Эбесилио (Маевский, 77), Будковский
Зенит: Кержаков М., Ломбертс, Нету, Анюков, Мак (Лодыгин, 59), Жулиано, Хави Гарсия (Витсель, 46), Жирков, Маурисио, Шатов (Кокорин, 46), Дзюба
Предупреждения:
Будковский, 31; Бериша, 36; Гаджибеков, 51 - Нету, 36; Кокорин, 56; Жирков, 67
Удаления:
Гаджибеков, 89 - Кержаков М., 57; Жулиано, 89
Судья:
Владимир Москалёв (Россия)
Место и дата
27 октября 18:00, Анжи-Арена, Текстовая трансляция