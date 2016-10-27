Филипп Будковский: Удаление Кержакова? Поставил левую ногу, и он зацепил ее. Остальное на усмотрение судьи

Форвард «Анжи» Филипп Будковский поделился мнением об эпизоде матча 1/8 финала Кубка России против «Зенита» (4:0), после которого был удален вратарь сине-бело-голубых Михаил Кержаков.

- Я шел на ворота, убегал и видел, что вратарь бежит мне навстречу, поставил левую ногу и Кержаков ее зацепил. Все остальное на усмотрение судьи, - передает слова Будковского «Спорт-Экспресс».

Напомним, в матче 1/8 финала Кубка России «Зенит» в гостях проиграл «Анжи» со счетом 0:4.

За махачкалинский клуб дубль оформил Филипп Будковский, еще по мячу забили Шамиль Гасанов и Бернард Бериша. В составе петербуржцев были удалены Михаил Кержаков и Жулиано, у дагестанцев – Али Гаджибеков.

В четвертьфинале подопечные Павла Врбы сыграют с «Уфой», которая обыграла «Терек» (1:1, 4:3 – по пенальти). «Зенит» - действующий победитель Кубка России. В финале петербургский клуб обыграл ЦСКА со счетом 4:1.

В РФПЛ следующий матч команда Мирчи Луческу сыграет 30 октября дома с «Томью», «Анжи» в этот же день примет «Краснодар».