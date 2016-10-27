Юрий Семин: Огромную роль сыграл первый мяч

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал победу «железнодорожников» в 1/8 финала Кубка России с «Крыльями Советов».

Хотел бы отметить состояние поля в Самаре. Хороший газон позволил играть в комбинационный футбол. Конечно, огромную роль сыграл первый мяч. После этого мы могли действовать на контратаках. В последние 15 минут преимущество было у «Крыльев», но все решилось еще до гола Чочиева, - цитирует Семина пресс-служба «Локомотива».

Напомним, «Крылья Советов» дома уступили в 1/8 финала Кубка России «Локомотиву» со счетом 1:3.

В четвертьфинале команда Юрия Семина сыграет 1 марта 2017 с «Тосно», который накануне взял верх над столичным «Динамо» со счетом 3:2.