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Юрий Семин: Огромную роль сыграл первый мяч

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал победу «железнодорожников» в 1/8 финала Кубка России с «Крыльями Советов».

Хотел бы отметить состояние поля в Самаре. Хороший газон позволил играть в комбинационный футбол. Конечно, огромную роль сыграл первый мяч. После этого мы могли действовать на контратаках. В последние 15 минут преимущество было у «Крыльев», но все решилось еще до гола Чочиева, - цитирует Семина пресс-служба «Локомотива».

Напомним, «Крылья Советов» дома уступили в 1/8 финала Кубка России «Локомотиву» со счетом 1:3.

В четвертьфинале команда Юрия Семина сыграет 1 марта 2017 с «Тосно», который накануне взял верх над столичным «Динамо» со счетом 3:2.

Матч

Крылья Советов - Локомотив - 1:3 (0:1)

Голы

Майкон 19 (0:1). Самедов 50 (0:2). Фернандеш 63 (0:3). Чочиев 75 (1:3).

Состав

Крылья Советов: Конюхов, Надсон, Таранов, Родич, Бато, Концедалов (Маргасов, 80), Цаллагов, Ятченко, Молло, Мбакогу (Чочиев, 69), Корниленко

Локомотив: Гилерме, Денисов В., Янбаев, Михалик (Хенти, 76), Пейчинович, Чорлука, Самедов (Шишкин, 89), Миранчук, Фернандеш, Денисов И., Майкон (Коломейцев, 65)

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

27 октября 18:00, Металлург, Текстовая трансляция

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