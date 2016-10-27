Evil Geniuses и Digital Chaos приглашены на турнир Elimination Mode по Dota 2

Студия MoonDuck анонсировала второй сезон турнира Elimination Mode 2.0 по Dota 2.



На турнире примут участие 8 коллективов. Четыре команды из Европы (Team Liquid, Kaipi, OG, Escape Gaming) и четыре из Америки (Evil Geniuses, Complexity, Digital Chaos, Team NP). Чемпионат пройдет в формате double elimination c матчами bo3.



Также на турнире будет правило, при котором игровое сообщество будет выбирать 10 героев, которые будут недоступны для бана и пика в течение всех серий в назначенный игровой день. Голосование будет открываться за 36 часов до старта соревнований.





Чемпионат пройдет с 1 по 7 ноября. Призовой фонд турнира составит 20 000 долларов.



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