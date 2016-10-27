Мирча Луческу: Нужно подвести итоги года и думать, кто может играть в «Зените», а кто – нет

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал информацию об интересе к игрокам «Анжи» Александру Беленову и Георгию Тигиеву, а также поделился впечатлениями от матча 1/8 финала Кубка России (0:4).

- Это не соответствует действительности. Я об этом не знаю. Если говорить об их уровне, то они очень хорошие игроки. У «Анжи» два хороших голкипера - и Беленов, и Юрченко, который сегодня показал хороший уровень.

У нас большая группа игроков приближается к тридцатилетнему возрасту, мы играем через три дня на четвертый и через два дня на третий, и это не так легко. В особенности при тех полях, на которых мы играем. Нужно предпринимать усилия в перерыве, чтобы усилить состав, подвести итоги года и думать, кто может играть в «Зените», а кто - нет.

Надеюсь, что сегодня произошел неприятный инцидент. Нас ждут матчи в чемпионате, в Лиге Европы. Сделаем выводы из урока, который нам преподнесли, и увидим в ближайшее время, через два дня, другую команду, - приводит слова Луческу официальный сайт «Зенита».

Напомним, в матче 1/8 финала Кубка России «Зенит» в гостях проиграл «Анжи» со счетом 0:4.

За махачкалинский клуб дубль оформил Филипп Будковский, еще по мячу забили Шамиль Гасанов и Бернард Бериша. В составе петербуржцев были удалены Михаил Кержаков и Жулиано, у дагестанцев – Али Гаджибеков.

В четвертьфинале подопечные Павла Врбы сыграют с «Уфой», которая обыграла «Терек» (1:1, 4:3 – по пенальти). «Зенит» - действующий победитель Кубка России. В финале петербургский клуб обыграл ЦСКА со счетом 4:1.

В РФПЛ следующий матч команда Мирчи Луческу сыграет 30 октября дома с «Томью», «Анжи» в этот же день примет «Краснодар».