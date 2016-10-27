Мирча Луческу: Нужно подвести итоги года и думать, кто может играть в «Зените», а кто – нет
Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал информацию об интересе к игрокам «Анжи» Александру Беленову и Георгию Тигиеву, а также поделился впечатлениями от матча 1/8 финала Кубка России (0:4).
- Это не соответствует действительности. Я об этом не знаю. Если говорить об их уровне, то они очень хорошие игроки. У «Анжи» два хороших голкипера - и Беленов, и Юрченко, который сегодня показал хороший уровень.
У нас большая группа игроков приближается к тридцатилетнему возрасту, мы играем через три дня на четвертый и через два дня на третий, и это не так легко. В особенности при тех полях, на которых мы играем. Нужно предпринимать усилия в перерыве, чтобы усилить состав, подвести итоги года и думать, кто может играть в «Зените», а кто - нет.
Надеюсь, что сегодня произошел неприятный инцидент. Нас ждут матчи в чемпионате, в Лиге Европы. Сделаем выводы из урока, который нам преподнесли, и увидим в ближайшее время, через два дня, другую команду, - приводит слова Луческу официальный сайт «Зенита».
Напомним, в матче 1/8 финала Кубка России «Зенит» в гостях проиграл «Анжи» со счетом 0:4.
За махачкалинский клуб дубль оформил Филипп Будковский, еще по мячу забили Шамиль Гасанов и Бернард Бериша. В составе петербуржцев были удалены Михаил Кержаков и Жулиано, у дагестанцев – Али Гаджибеков.
В четвертьфинале подопечные Павла Врбы сыграют с «Уфой», которая обыграла «Терек» (1:1, 4:3 – по пенальти). «Зенит» - действующий победитель Кубка России. В финале петербургский клуб обыграл ЦСКА со счетом 4:1.
В РФПЛ следующий матч команда Мирчи Луческу сыграет 30 октября дома с «Томью», «Анжи» в этот же день примет «Краснодар».
Матч
Голы
Гасанов 29 (1:0). Будковский 62 (2:0). Будковский 69 (3:0). Бериша 79 (4:0).
Состав
Анжи: Юрченко, Менса, Тигиев, Гаджибеков, Шандао, Мусалов, Гасанов, Иличевич (Обертан, 70), Бериша (Мутари, 84), Эбесилио (Маевский, 77), Будковский
Зенит: Кержаков М., Ломбертс, Нету, Анюков, Мак (Лодыгин, 59), Жулиано, Хави Гарсия (Витсель, 46), Жирков, Маурисио, Шатов (Кокорин, 46), Дзюба
Предупреждения:
Будковский, 31; Бериша, 36; Гаджибеков, 51 - Нету, 36; Кокорин, 56; Жирков, 67
Удаления:
Гаджибеков, 89 - Кержаков М., 57; Жулиано, 89
Судья:
Владимир Москалёв (Россия)
Место и дата
27 октября 18:00, Анжи-Арена, Текстовая трансляция