Мирча Луческу: В матче с «Анжи» все закончилось с момента удаления Кержакова. Хотелось еще раз посмотреть этот эпизод с повторами
Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями от матча 1/8 финала Кубка России против «Анжи» (0:4).
- В этой победе есть заслуга «Анжи», они быстро адаптировались к
тяжелому полю, были более агрессивны и амбициозны. Они заслужили
сегодняшний результат. Начали вроде ничего, имели преимущество, потом
начали проигрывать единоборства фланговые полузащитники - Мак и Шатов, - и мы начали терять преимущество на флангах. Возможно, все бы
поменялось, если бы Дзюба забил с нескольких метров. Все закончилось с
момента удаления Кержакова. Мне бы хотелось еще раз посмотреть этот
эпизод с повторами.
Потеряли полностью спокойствие, организацию игры, начали делать искусственные офсайды, которые несвойственны нашей обороне. Делали передачи, которые соперник перехватывал, и в конце-концов забил. Сожалею, что не проиграли достойно. Должны были сказать, что вы сильнее, пожать руку сопернику и исключить эпизод в конце. Это единственное, о чем я сожалею. Хотелось бы пройти дальше, но в последнее время у нас тяжелые условия - большая группа игроков травмирована, есть футболисты, которых я еще не видел в деле. К Данни, Файзулину и Рязанцеву присоединились Кришито и Смольников, Сейчас еще выбыл Хави Гарсия. Нам нужно сплотиться и доказать, что мы можем выходить из таких ситуаций. Что касается результата в Кубке, то что 4:0, то 4:1 - нет значения с точки зрения турнирной ситуации.
- Что было в раздевалке после матча?
- Был разговор с командой. Он оказался более длинным, чем обычно. Это было очень важно. Я был недоволен жестом Нету в первом тайме: даже если арбитр остановил игру, это не позволяет ему толкать его. Кто-то выигрывает, кто-то проигрывает - но ты должен уступать достойно, тем более на таком высоком уровне. Нужно было по горячим следам проанализировать то, что сегодня произошло. Результат - стыдный и для меня, и для футболистов, - приводит слова Луческу официальный сайт «Зенита».
Напомним, в матче 1/8 финала Кубка России «Зенит» в гостях проиграл «Анжи» со счетом 0:4.
За махачкалинский клуб дубль оформил Филипп Будковский, еще по мячу забили Шамиль Гасанов и Бернард Бериша. В составе петербуржцев были удалены Михаил Кержаков и Жулиано, у дагестанцев – Али Гаджибеков.
В четвертьфинале подопечные Павла Врбы сыграют с «Уфой», которая обыграла «Терек» (1:1, 4:3 – по пенальти).
«Зенит» - действующий победитель Кубка России. В финале петербургский клуб обыграл ЦСКА со счетом 4:1.
В РФПЛ следующий матч команда Мирчи Луческу сыграет 30 октября дома с «Томью», «Анжи» в этот же день примет «Краснодар».
Матч
Голы
Гасанов 29 (1:0). Будковский 62 (2:0). Будковский 69 (3:0). Бериша 79 (4:0).
Состав
Анжи: Юрченко, Менса, Тигиев, Гаджибеков, Шандао, Мусалов, Гасанов, Иличевич (Обертан, 70), Бериша (Мутари, 84), Эбесилио (Маевский, 77), Будковский
Зенит: Кержаков М., Ломбертс, Нету, Анюков, Мак (Лодыгин, 59), Жулиано, Хави Гарсия (Витсель, 46), Жирков, Маурисио, Шатов (Кокорин, 46), Дзюба
Предупреждения:
Будковский, 31; Бериша, 36; Гаджибеков, 51 - Нету, 36; Кокорин, 56; Жирков, 67
Удаления:
Гаджибеков, 89 - Кержаков М., 57; Жулиано, 89
Судья:
Владимир Москалёв (Россия)
Место и дата
27 октября 18:00, Анжи-Арена, Текстовая трансляция