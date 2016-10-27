Франк Веркаутерен: Сегодня мы можем быть только разочарованы
Главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен поделился впечатлениями от матча 1/8 финала Кубка России с «Локомотивом».
- Сегодня мы можем быть только разочарованы, хотя качество игры в самом начале было достаточно хорошим. Но потом многое пошло не так, как должно было. Куда-то пропало наше желание выиграть. Также не выполнялась та задача, которая требовалась от команды, и только в конце была некоторая вспышка. Реакция. Когда вышло несколько игроков, опять вернулась вера в победу, но было слишком поздно. Это должно было быть с самой первой секунды. Была хорошая возможность пройти дальше и мы ее потеряли. Я до игры говорил, что качество игры и удача решат исход матча. Но если неудачу можно преодолеть, то при отсутствии качества игры выиграть нельзя. У соперника есть хорошие качества, но это был не тот соперник, у которого нельзя выиграть, - цитирует Веркаутерена официальный сайт самарской команды.
Напомним, «Крылья Советов» дома уступили в 1/8 финала Кубка России «Локомотиву» со счетом 1:3.
Матч
Крылья Советов - Локомотив - 1:3 (0:1)
Голы
Майкон 19 (0:1). Самедов 50 (0:2). Фернандеш 63 (0:3). Чочиев 75 (1:3).
Состав
Крылья Советов: Конюхов, Надсон, Таранов, Родич, Бато, Концедалов (Маргасов, 80), Цаллагов, Ятченко, Молло, Мбакогу (Чочиев, 69), Корниленко
Локомотив: Гилерме, Денисов В., Янбаев, Михалик (Хенти, 76), Пейчинович, Чорлука, Самедов (Шишкин, 89), Миранчук, Фернандеш, Денисов И., Майкон (Коломейцев, 65)
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
27 октября 18:00, Металлург, Текстовая трансляция