Франк Веркаутерен: Сегодня мы можем быть только разочарованы

Мирча Луческу: Нужно подвести итоги года и думать, кто может играть в «Зените», а кто – нет

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал информацию об интересе к игрокам «Анжи» Александру Беленову и Георгию Тигиеву, а также поделился впечатлениями от матча 1/8 финала Кубка России (0:4).