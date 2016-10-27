Валерий Рейнгольд: Футболисты «Зенита» наплевательски отнеслись к игре с «Анжи»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд раскритиковал футболистов питерского «Зенита» за матч в 1/8 финала Кубка России против «Анжи» (0:4).

«Зенит» проявил свои худшие качества. Футболисты вышли на игру с наплевательским отношением. Уже привыкли по матчам РФПЛ: не пойдет игра – повезет, не повезет – поможет судья. Это и сыграло злую шутку. Никто питерцам помогать не собирался, а «Анжи» дал бой и победил. Причем «Зенит» же играл не хуже, чем в большинстве матчей чемпионата. Это большой привет в сторону судейского корпуса, что команда сейчас идет на втором месте вровень со «Спартаком», - сказал Рейнгольд.

Напомним, первый мяч на 29-й минуте забил Шамиль Гасанов. На 57-й минуте голкипер сине-бело-голубых Михаил Кержаков был удален с поля, а через три минуты Филипп Будковский удвоил преимущество хозяев. Спустя семь минут украинский форвард оформил дубль, за 11 минут до конца встречи Бернард Бериша установил окончательный счет. На 89-й минуте по красной карточке получили Жулиано и Али Гаджибеков.

«Зенит» - действующий обладатель Кубка России. В финале предыдущего розыгрыша питерцы победили ЦСКА - 4:1.