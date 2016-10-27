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Жулиано: Удаление Кержакова не очень справедливо, он не касался соперника

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Полузащитник «Зенита» Жулиано поделился впечатлениями от матча 1/8 финала Кубка России против «Анжи» (0:4).

— Мы знали, что нас ждет трудная игра, и готовились к матчу, но соперник был лучше адаптирован к полю и знал, что нужно делать. Мы не могли контролировать мяч и ход игры. После пропущенного мяча мы пытались отыграться, пошли большими силами в атаку, затем Кержаков получил красную карточку, и мы пропустили еще раз. Конечно, вдесятером играть еще сложнее. Мы пытались, но, к сожалению, потерпели первое поражение в сезоне. Нам не нравится уступать вот так, поэтому мы должны работать и доказывать, что это была случайность. 

— Удаление голкипера сильно сказалось на игре?
— Да, конечно, в тот момент мы держали мяч, атаковали и пытались сравнять счет. Оно было не очень справедливо, поскольку Кержаков не касался соперника, а тот упал, и арбитр показал красную карточку. Такое случается, да, но, к сожалению, сегодня мы стали жертвами такого решения. Затем они играли лучше, чем мы.

— Впереди вас ждет матч с «Томью». Важно ли победить после такого поражения?
— Это будет совсем другой матч. Я здесь уже три месяца, мы проиграли впервые, и все говорят, что у нас небольшой спад. Я могу это понять — мы должны играть лучше и побеждать. Нас ждет домашний матч, и мы должны его выиграть.

— Что произошло на последних минутах?
— Я был вне себя, потому что мы проигрывали с крупным счетом, а игрок «Анжи» начал вести себя неуважительно по отношению к нам, жонглируя мячом. Когда мы выигрываем 4:0, 5:0, мы никогда себе не позволим так делать по отношению к сопернику. Они же это делали. Да, я потерял голову — подтолкнул его, и затем началась стычка. Я сожалею о том, что произошло, хочу принести извинения сопернику, потому что я действительно был вне себя. Обещаю, что такого больше не повторится, - приводит слова Жулиано официальный сайт «Зенита».

Напомним, в матче 1/8 финала Кубка России «Зенит» в гостях проиграл «Анжи» со счетом 0:4.

За махачкалинский клуб дубль оформил Филипп Будковский, еще по мячу забили Шамиль Гасанов и Бернард Бериша. В составе петербуржцев были удалены Михаил Кержаков и Жулиано, у дагестанцев – Али Гаджибеков.

В четвертьфинале подопечные Павла Врбы сыграют с «Уфой», которая обыграла «Терек» (1:1, 4:3 – по пенальти). «Зенит» - действующий победитель Кубка России. В финале петербургский клуб обыграл ЦСКА со счетом 4:1.

В РФПЛ следующий матч команда Мирчи Луческу сыграет 30 октября дома с «Томью», «Анжи» в этот же день примет «Краснодар».

Матч

Анжи - Зенит - 4:0 (1:0)

Голы

Гасанов 29 (1:0). Будковский 62 (2:0). Будковский 69 (3:0). Бериша 79 (4:0).

Состав

Анжи: Юрченко, Менса, Тигиев, Гаджибеков, Шандао, Мусалов, Гасанов, Иличевич (Обертан, 70), Бериша (Мутари, 84), Эбесилио (Маевский, 77), Будковский

Зенит: Кержаков М., Ломбертс, Нету, Анюков, Мак (Лодыгин, 59), Жулиано, Хави Гарсия (Витсель, 46), Жирков, Маурисио, Шатов (Кокорин, 46), Дзюба

Предупреждения:

Будковский, 31; Бериша, 36; Гаджибеков, 51 - Нету, 36; Кокорин, 56; Жирков, 67

Удаления:

Гаджибеков, 89 - Кержаков М., 57; Жулиано, 89

Судья:

Владимир Москалёв (Россия)

Место и дата

27 октября 18:00, Анжи-Арена, Текстовая трансляция

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