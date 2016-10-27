Жулиано: Удаление Кержакова не очень справедливо, он не касался соперника

Полузащитник «Зенита» Жулиано поделился впечатлениями от матча 1/8 финала Кубка России против «Анжи» (0:4).

— Мы знали, что нас ждет трудная игра, и готовились к матчу, но соперник был лучше адаптирован к полю и знал, что нужно делать. Мы не могли контролировать мяч и ход игры. После пропущенного мяча мы пытались отыграться, пошли большими силами в атаку, затем Кержаков получил красную карточку, и мы пропустили еще раз. Конечно, вдесятером играть еще сложнее. Мы пытались, но, к сожалению, потерпели первое поражение в сезоне. Нам не нравится уступать вот так, поэтому мы должны работать и доказывать, что это была случайность.— Да, конечно, в тот момент мы держали мяч, атаковали и пытались сравнять счет. Оно было не очень справедливо, поскольку Кержаков не касался соперника, а тот упал, и арбитр показал красную карточку. Такое случается, да, но, к сожалению, сегодня мы стали жертвами такого решения. Затем они играли лучше, чем мы.— Это будет совсем другой матч. Я здесь уже три месяца, мы проиграли впервые, и все говорят, что у нас небольшой спад. Я могу это понять — мы должны играть лучше и побеждать. Нас ждет домашний матч, и мы должны его выиграть.— Я был вне себя, потому что мы проигрывали с крупным счетом, а игрок «Анжи» начал вести себя неуважительно по отношению к нам, жонглируя мячом. Когда мы выигрываем 4:0, 5:0, мы никогда себе не позволим так делать по отношению к сопернику. Они же это делали. Да, я потерял голову — подтолкнул его, и затем началась стычка. Я сожалею о том, что произошло, хочу принести извинения сопернику, потому что я действительно был вне себя. Обещаю, что такого больше не повторится, - приводит слова Жулиано официальный сайт «Зенита».

Напомним, в матче 1/8 финала Кубка России «Зенит» в гостях проиграл «Анжи» со счетом 0:4.

За махачкалинский клуб дубль оформил Филипп Будковский, еще по мячу забили Шамиль Гасанов и Бернард Бериша. В составе петербуржцев были удалены Михаил Кержаков и Жулиано, у дагестанцев – Али Гаджибеков.

В четвертьфинале подопечные Павла Врбы сыграют с «Уфой», которая обыграла «Терек» (1:1, 4:3 – по пенальти). «Зенит» - действующий победитель Кубка России. В финале петербургский клуб обыграл ЦСКА со счетом 4:1.

В РФПЛ следующий матч команда Мирчи Луческу сыграет 30 октября дома с «Томью», «Анжи» в этот же день примет «Краснодар».