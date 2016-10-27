Квят сыграл в футбол с легендой «Барселоны» Карлесом Пуйолем
Пилоты «Формулы-1» Даниил Квят, Карлос Сайнс, Нико Хюлкенюерг, Паскаль Верляйн и Эстебан Гутьеррес и легенда «Барселоны» Карлес Пуйоль приняли участие в благотворительном матче в преддверии гран-при Мексики.
Также в матче сыграла автогонщица Кармен Хорда и несколько журналистов.
ICYM 👦🏻⚪️ @carlosainz vs @Dany_Kvyat 🔵👦🏼— Toro Rosso (@ToroRossoSpy) 27 октября 2016 г.
⚽️ Highlights from yesterday's football match in Mexico 🇲🇽 😉🙌🏼#MexicoGP @redbullMEX pic.twitter.com/qLb5cNtqEH
Победу в матче одержала команда бывшего игрока сине-гранатовых, в составе которой играл российский пилот, забивший несколько мячей.
Напомним, мексиканский этап «Формулы-1» пройдет с 28 по 30 октября в Мехико.
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