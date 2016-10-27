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Квят сыграл в футбол с легендой «Барселоны» Карлесом Пуйолем

Источник:  «Торо Россо»Комментарии

Пилоты «Формулы-1» Даниил Квят, Карлос Сайнс, Нико Хюлкенюерг, Паскаль Верляйн и Эстебан Гутьеррес и легенда «Барселоны» Карлес Пуйоль приняли участие в благотворительном матче в преддверии гран-при Мексики.

Также в матче сыграла автогонщица Кармен Хорда и несколько журналистов.

Победу в матче одержала команда бывшего игрока сине-гранатовых, в составе которой играл российский пилот, забивший несколько мячей.

Напомним, мексиканский этап «Формулы-1» пройдет с  28 по 30 октября в Мехико.

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