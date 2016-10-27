Анатолий Бышовец: Думаю, что финал Кубка для «Локомотива» вполне реален

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал победу «Локомотива» в рамках 1/8 финала Кубка России над самарскими «Крыльями Советов».

- Матч «Локомотива» с «Крыльями» закономерен по результату. Я думаю, что «Локомотив» настроен на победу в Кубке в этом сезоне, потому что в вопросах, связанных с первенством, им придется прикладывать очень большие усилия, чтобы добиться успеха, да и неизвестно, насколько это реально. А Кубок – это короткая дистанция, на которой они могут побороться, тем более что главный соперник, «Зенит», закончил свое участие в розыгрыше. Посмотрим еще, как «Краснодар» сыграет. Думаю, что полуфинал и финал для «Локомотива» - вполне реально, - передает слова Бышовца «Р-Спорт».

Напомним, «Крылья Советов» дома уступили в 1/8 финала Кубка России «Локомотиву» со счетом 1:3.

В четвертьфинале команда Юрия Семина сыграет 1 марта 2017 с «Тосно», который накануне взял верх над столичным «Динамо» со счетом 3:2.