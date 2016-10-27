Анатолий Бышовец: Думаю, что финал Кубка для «Локомотива» вполне реален
Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал победу «Локомотива» в рамках 1/8 финала Кубка России над самарскими «Крыльями Советов».
- Матч «Локомотива» с «Крыльями» закономерен по результату. Я думаю, что «Локомотив» настроен на победу в Кубке в этом сезоне, потому что в вопросах, связанных с первенством, им придется прикладывать очень большие усилия, чтобы добиться успеха, да и неизвестно, насколько это реально. А Кубок – это короткая дистанция, на которой они могут побороться, тем более что главный соперник, «Зенит», закончил свое участие в розыгрыше. Посмотрим еще, как «Краснодар» сыграет. Думаю, что полуфинал и финал для «Локомотива» - вполне реально, - передает слова Бышовца «Р-Спорт».
Напомним, «Крылья Советов» дома уступили в 1/8 финала Кубка России «Локомотиву» со счетом 1:3.
В четвертьфинале команда Юрия Семина сыграет 1 марта 2017 с «Тосно», который накануне взял верх над столичным «Динамо» со счетом 3:2.
Матч
Крылья Советов - Локомотив - 1:3 (0:1)
Голы
Майкон 19 (0:1). Самедов 50 (0:2). Фернандеш 63 (0:3). Чочиев 75 (1:3).
Состав
Крылья Советов: Конюхов, Надсон, Таранов, Родич, Бато, Концедалов (Маргасов, 80), Цаллагов, Ятченко, Молло, Мбакогу (Чочиев, 69), Корниленко
Локомотив: Гилерме, Денисов В., Янбаев, Михалик (Хенти, 76), Пейчинович, Чорлука, Самедов (Шишкин, 89), Миранчук, Фернандеш, Денисов И., Майкон (Коломейцев, 65)
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
27 октября 18:00, Металлург, Текстовая трансляция