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Марек Гамшик: Едем в Турин за положительным результатом

Ярослав Карамов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Капитан «Наполи» Марек Гамшик рассказал о настрое команды на матч с «Ювентусом» - центральный в 11-м туре чемпионата Италии.

«Теперь нам предстоит следующий тест. Мы едем в Турин, чтобы добиться положительного результата во встрече с «Ювентусом», - сообщил 29-летний словацкий полузащитник на своем официальном сайте.

Игра пройдет в субботу и начнется в 21:45 мск. Туринцы лидируют в серии А, неаполитанцы идут третьими.

В этом месяце «Наполи» пережил серию неудач, уступив в национальном первенстве «Аталанте» (0:1) и «Роме» (1:3), а в Лиге чемпионов - «Бешикташу» (2:3). Однако затем команда Маурицио Сарри одержала в итальянском первенстве победы над «Кротоне и «Эмполи» с одинаковым счетом 2:0.

Комментируя вчерашний успех в игре с «Эмполи», Гамшик сказал: «Мы не использовали большинство наших шансов в первом тайме, но во втором сделали то, что должны. Мы достигли двух целей: завоевали три очка и поднялись на третье место».

Матч

Ювентус - Наполи

Место и дата

29 октября 21:45, Ювентус Стэдиум, Текстовая трансляция

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