Вице-губернатор Петербурга: Настанет день, когда город и Россия будут гордиться стадионом на Крестовском

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин рассказал о ходе работ на строящемся стадионе «Зенита».

- Мы пока не в полном объеме включили освещение. Только 20 ноября перейдем на постоянную схему электроснабжения. Но я еще раз хочу подчеркнуть: объект будет сдан в срок. Конечно, работы еще много: в ближайшее время на четыре дня раскроем кровлю, чтобы закончить работу на ней – будем для этого ловить погоду.

Надо закончить слаботочку, электроснабжение, теплоснабжение, вентиляцию, завершить отделочные работы, установить спортивное и медицинское оборудование. Но настанет день, когда Петербург и Россия будут гордиться этим стадионом, - приводит слова «Спорт-Экспресс».

Напомним, 27 октября на стадионе прошел тестовый матч, в котором команда строителей Петербурга победила «Метрострой» со счетом 6:2.

В июле 2015 Администрация Санкт-Петербурга расторгла контракт с «Инжтрансстроем-СПб», который был генеральным подрядчиком стадиона на Крестовском. В августе конкурс на завершение строительства арены выиграл «Метрострой».

Строительные работы на объекте начались в 2007-м году и должны завершиться к 26 декабря 2016 года. 30 декабря стадион планируется ввести в эксплуатацию. «Зенит» проведет первые игры на арене весной 2017 года. Стадион на Крестовском примет матчи Кубка Конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Евро-2020.