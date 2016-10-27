Измайлов не забивал более двух лет

Полузащитник «Краснодара» Марат Измайлов отличился в матче 1/8 финала Кубка России против «Оренбурга». До этого игрок не забивал более двух лет.

Последний раз Измайлов забивал гол в матче третьего тура чемпионата России 14 августа 2014 года в ворота московского «Спартака» (4:0).

Стоит отметить, что 34-летний полузащитник пропустил сезон 2015/16.