Майкон: Главное, что мы начали побеждать
Нападающий «Локомотива» Маркес Майкон поделился мнением о матче с «Крыльями Советов» в 1/8 финала Кубка России.
- Мне просто везет. Я давно не играл 90 минут. Нужно еще больше работать и набирать форму. Но я очень рад, что помогаю команде. Я вышел на замену с ЦСКА и забил, сейчас начал матч в стартовом составе. Оба раза мы побеждали - это главное. Хочу поздравить команду и болельщиков! Нужно продолжать в том же духе и подниматься по турнирной таблице в чемпионате России.
- Как настроение в команде после
двух побед?
- Конечно, сейчас настроение у команды хорошее. Мы долго не могли выиграть, а теперь побеждаем во втором матче подряд. Нужно действовать в том же стиле и продолжить победную серию, - передает слова Майкона пресс-служба «Локомотива».
Напомним, «Крылья Советов» дома уступили «Локомотиву» со счетом 1:3.
В четвертьфинале команда Юрия Семина сыграет 1 марта 2017 с «Тосно», который накануне взял верх над столичным «Динамо» со счетом 3:2.
Матч
Крылья Советов - Локомотив - 1:3 (0:1)
Голы
Майкон 19 (0:1). Самедов 50 (0:2). Фернандеш 63 (0:3). Чочиев 75 (1:3).
Состав
Крылья Советов: Конюхов, Надсон, Таранов, Родич, Бато, Концедалов (Маргасов, 80), Цаллагов, Ятченко, Молло, Мбакогу (Чочиев, 69), Корниленко
Локомотив: Гилерме, Денисов В., Янбаев, Михалик (Хенти, 76), Пейчинович, Чорлука, Самедов (Шишкин, 89), Миранчук, Фернандеш, Денисов И., Майкон (Коломейцев, 65)
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
27 октября 18:00, Металлург, Текстовая трансляция