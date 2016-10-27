Майкон: Главное, что мы начали побеждать

Нападающий «Локомотива» Маркес Майкон поделился мнением о матче с «Крыльями Советов» в 1/8 финала Кубка России.

- Мне просто везет. Я давно не играл 90 минут. Нужно еще больше работать и набирать форму. Но я очень рад, что помогаю команде. Я вышел на замену с ЦСКА и забил, сейчас начал матч в стартовом составе. Оба раза мы побеждали - это главное. Хочу поздравить команду и болельщиков! Нужно продолжать в том же духе и подниматься по турнирной таблице в чемпионате России.

- Как настроение в команде после двух побед?

- Конечно, сейчас настроение у команды хорошее. Мы долго не могли выиграть, а теперь побеждаем во втором матче подряд. Нужно действовать в том же стиле и продолжить победную серию, - передает слова Майкона пресс-служба «Локомотива».



Напомним, «Крылья Советов» дома уступили «Локомотиву» со счетом 1:3.

В четвертьфинале команда Юрия Семина сыграет 1 марта 2017 с «Тосно», который накануне взял верх над столичным «Динамо» со счетом 3:2.