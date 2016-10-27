Филипп Будковский: Сегодня было приятно забить «Зениту»

Автор дубля в матче 1/8 кубка России «Анжи» - «Зенит» (4:0) Филипп Будковский прокомментировал исход матча в Каспийске.

- После забитого гола нам стало полегче играть. После удаления у «Зенита» стало еще легче.

- «Зенит» в этом сезоне не раз отыгрывался уступая по ходу игры. Какую установку вам дали на второй тайм?

- Тренер сказал, продолжайте играть так же, как и в первом тайме, не расслабляйтесь. У нас получилось сыграть так, как говорил тренер. Мы знали, что «Зенит» умеет отыгрываться, но сегодня нам повезло больше.

- Своей игрой довольны?

- Пока доволен, но думаю есть куда стремиться и где прибавлять. Дай бог, чтобы в каждом матче получалось так сыграть.

- Вам принципиально было забить команде Луческу?

- Конечно, в голове иногда проскакивают такие мысли, что меня не взяли... Может чего-то мне тогда не хватало. Сегодня было приятно забить «Зениту».

- Как прокомментируете момент с удалением Кержакова?

- Даже не знаю, судье наверно было виднее. Я убегал, видел что вратарь бежит на встречу, оставил левую ногу и он меня зацепил. Все остальное на усмотрение судьи.

- То есть был фол или нет сказать не можете?

- Не было фола, - ответил за Будковского проходивший мимо Луческу.

- Второй матч подряд «Анжи» не проигрывает «Зениту». В первой игре отыгрались с 0:2, сегодня разгромная победа. За счет чего такие результаты? Это тренеры вам так хорошо разобрали этого соперника?

- Мы разбираем каждую команду, но где-то получается сыграть хорошо, где-то нет. Думаю поддержка болельщиков на домашнем стадионе играет немаленькую роль.

- «Анжи» в этом году на выезде набрал больше очков чем дома.

- Наверно не хватает везения, может не хватает чего-то в игровом плане. Не могу точно ответить.