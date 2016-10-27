Филипп Будковский: Сегодня было приятно забить «Зениту»
Автор дубля в матче 1/8 кубка России «Анжи» - «Зенит» (4:0) Филипп Будковский прокомментировал исход матча в Каспийске.
- После забитого гола нам стало полегче играть. После удаления у «Зенита» стало еще легче.
- «Зенит» в этом сезоне не раз отыгрывался уступая по ходу игры. Какую установку вам дали на второй тайм?
- Тренер сказал, продолжайте играть так же, как и в первом тайме, не расслабляйтесь. У нас получилось сыграть так, как говорил тренер. Мы знали, что «Зенит» умеет отыгрываться, но сегодня нам повезло больше.
- Своей игрой довольны?
- Пока доволен, но думаю есть куда стремиться и где прибавлять. Дай бог, чтобы в каждом матче получалось так сыграть.
- Вам принципиально было забить команде Луческу?
- Конечно, в голове иногда проскакивают такие мысли, что меня не взяли... Может чего-то мне тогда не хватало. Сегодня было приятно забить «Зениту».
- Как прокомментируете момент с удалением Кержакова?
- Даже не знаю, судье наверно было виднее. Я убегал, видел что вратарь бежит на встречу, оставил левую ногу и он меня зацепил. Все остальное на усмотрение судьи.
- То есть был фол или нет сказать не можете?
- Не было фола, - ответил за Будковского проходивший мимо Луческу.
- Второй матч подряд «Анжи» не проигрывает «Зениту». В первой игре отыгрались с 0:2, сегодня разгромная победа. За счет чего такие результаты? Это тренеры вам так хорошо разобрали этого соперника?
- Мы разбираем каждую команду, но где-то получается сыграть хорошо, где-то нет. Думаю поддержка болельщиков на домашнем стадионе играет немаленькую роль.
- «Анжи» в этом году на выезде набрал больше очков чем дома.
- Наверно не хватает везения, может не хватает чего-то в игровом плане. Не могу точно ответить.
Матч
Голы
Гасанов 29 (1:0). Будковский 62 (2:0). Будковский 69 (3:0). Бериша 79 (4:0).
Состав
Анжи: Юрченко, Менса, Тигиев, Гаджибеков, Шандао, Мусалов, Гасанов, Иличевич (Обертан, 70), Бериша (Мутари, 84), Эбесилио (Маевский, 77), Будковский
Зенит: Кержаков М., Ломбертс, Нету, Анюков, Мак (Лодыгин, 59), Жулиано, Хави Гарсия (Витсель, 46), Жирков, Маурисио, Шатов (Кокорин, 46), Дзюба
Предупреждения:
Будковский, 31; Бериша, 36; Гаджибеков, 51 - Нету, 36; Кокорин, 56; Жирков, 67
Удаления:
Гаджибеков, 89 - Кержаков М., 57; Жулиано, 89
Судья:
Владимир Москалёв (Россия)
Место и дата
27 октября 18:00, Анжи-Арена, Текстовая трансляция