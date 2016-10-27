Дубль Мосалева помог «Локомотиву» обыграть минское «Динамо»

читайте также

Эдгарс Масальскис: Не ждали легкой прогулки в матче с «Автомобилистом» Голкипер тольяттинской «Лады» Эдгарс Масальскис прокомментировал победу своей команды над «Автомобилистом» в регулярном чемпионате КХЛ.

Владимир Ткачев оформил третий хет-трик за год В матче с «Югрой» (4:1) 23-летний форвард «Ак Барса» Владимир Ткачев сделал третий хет-трик за карьеру в КХЛ, причем все три ему удались в составе одной команды.

Горди Дуайер: Третья шайба стала поворотной в матче против СКА Главный тренер «Медвешчака» Горди Дуайер поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (0:6).

Олег Знарок: Заметил ли, что у сборников выросли крылья? Нет, сейчас разденутся – посмотрю Главный тренер СКА Олег Знарок поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Медвешчака» (6:0).

Александр Хохлачев: 11 побед подряд? СКА выходит на каждую игру как на последнюю и старается выиграть Нападающий СКА Александр Хохлачев поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Медвешчака» (6:0).

Павел Дацюк: Думаю, перерыв на матчи сборной России пойдет мне на пользу Капитан СКА Павел Дацюк поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Медвешчака» (6:0).

ЦСКА переиграл «Слован» в матче чемпионата КХЛ Хоккеисты московского ЦСКА уверенно переиграли «Слован» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:2.

Егор Яковлев: Секрет моей результативности – большая заслуга партнеров Защитник СКА Егор Яковлев поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Медвешчака» (6:0).

Определились все четвертьфинальные пары Кубка России В среду и четверг были сыграны матчи 1/8 финала Кубка России по футболу.

СКА разгромил «Медвешчак» и одержал 11-ю победу подряд В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА дома обыграл «Медвешчак» со счетом 6:0.

Мануэль Фернандеш: Мы заслужили выход в четвертьфинал Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш подвел итоги матча с «Крыльями Советов» в 1/8 финала Кубка России.

Хет-трик Ткачева принес победу «Ак Барсу» над «Югрой» Хоккеисты казанского «Ак Барса» в рамках регулярного чемпионата КХЛ переиграли на своей площадке «Югру» со счетом 4:1.

Майкон: Главное, что мы начали побеждать Нападающий «Локомотива» Маркес Майкон поделился мнением о матче с «Крыльями Советов» в рамках 1/8 финала Кубка России.

Анатолий Бышовец: Думаю, что финал Кубка для «Локомотива» вполне реален Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал победу «Локомотива» в рамках 1/8 финала Кубка России над самарскими «Крыльями Советов».

Франк Веркаутерен: Сегодня мы можем быть только разочарованы Главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен поделился впечатлениями от матча 1/8 финала Кубка России с «Локомотивом».

Юрий Семин: Огромную роль сыграл первый мяч Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал победу «железнодорожников» в 1/8 финала Кубка России с «Крыльями Советов».

СКА – «Медвешчак» - 6:0. Как это было В четверг в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сыграют СКА из Санкт-Петербурга и «Медвешчак» из Загреба.

«Локо» разбушевался. Москвичи вышли в 1/4 финала Кубка России Команда Юрия Семина одержал вторую победу подряд – вслед за ЦСКА повержены «Крылья Советов».

«Локомотив» обыграл «Крылья Советов» в Кубке России «Крылья Советов» дома уступили «Локомотиву» (1:3) в 1/8 финала Кубка России.