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Дубль Мосалева помог «Локомотиву» обыграть минское «Динамо»

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

«Локомотив» дома взял верх над минским «Динамо» (6:3) в регулярном чемпионате КХЛ.

У хозяев льда отличились Егор Аверин, Андрей Локтионов, Брэндон Козун, Максим Тальбо и Денис Мосалев (дважды), у гостей - Александр Матерухин (дважды) и Мэтт Эллисон.

Ярославцы занимают четвертое место в Западной конференции, минчане идут седьмыми.

29 октября «Локомотив» примет «Йокерит», а «Динамо» днем позже встретится в гостях с «Витязем».

Матч

Локомотив - Динамо Мн - 6:3 (2:1, 0:1, 4:1)

Голы:

Аверин (Чистов, Манухов), 6:50 (1:0). Матерухин (Эллисон), 15:11 (1:1 - бол.). Локтионов (Мосалёв), 19:42 (2:1 - мен.). Эллисон (Костицын, Граньяни), 27:17 (2:2 - бол.). Козун (Локтионов, Коледов), 40:25 (3:2 - бол.). Тэлбот 42:32 (4:2). Мосалёв (Манухов), 44:46 (5:2). Матерухин (Костицын, Степанов), 50:33 (5:3 - бол.). Мосалёв (Апальков), 53:13 (6:3).

Место и дата

27 октября 19:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция

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