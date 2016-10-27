Хет-трик Ткачева принес победу «Ак Барсу» над «Югрой»
Хоккеисты казанского «Ак Барса» в рамках регулярного чемпионата КХЛ переиграли на своей площадке «Югру» со счетом 4:1.
Заброшенными шайбами в составе «Ак Барса» отметились Михаил Глухов и Владимир Ткачев. Оформивший хет-трик. У «Югры» точный бросок на счету Дениса Хлыстова.
Добавим, что для подопечных Зинэтулы Билялетдинова это третья победа подряд в первенстве Континентальной хоккейной лиги. Для игроков ханты-мансийской команды поражение от казанцев стало пятым поражением к ряду.
В следующем матче 29 октября «Ак Барс» в Казани примет «Автомобилист». Хоккеисты «Югры» отправятся в тот же день в Нижнекамск, где встретятся с местным «Нефтехимиком».
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Ак Барс - Югра - 4:1 (3:0, 1:0, 0:1)
Голы:
Ткачёв (Чибисов), 6:29 (1:0). Ткачёв 12:47 (2:0). Глухов (Глинкин, Попов), 13:14 (3:0). Ткачёв (Свитов, Лукоянов), 37:34 (4:0 - бол.). Хлыстов Д. (N. Dvurechensky, Медведев), 42:03 (4:1).
Место и дата
27 октября 19:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция