Хет-трик Ткачева принес победу «Ак Барсу» над «Югрой»

Хоккеисты казанского «Ак Барса» в рамках регулярного чемпионата КХЛ переиграли на своей площадке «Югру» со счетом 4:1.

Заброшенными шайбами в составе «Ак Барса» отметились Михаил Глухов и Владимир Ткачев. Оформивший хет-трик. У «Югры» точный бросок на счету Дениса Хлыстова.

Добавим, что для подопечных Зинэтулы Билялетдинова это третья победа подряд в первенстве Континентальной хоккейной лиги. Для игроков ханты-мансийской команды поражение от казанцев стало пятым поражением к ряду.

В следующем матче 29 октября «Ак Барс» в Казани примет «Автомобилист». Хоккеисты «Югры» отправятся в тот же день в Нижнекамск, где встретятся с местным «Нефтехимиком».

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