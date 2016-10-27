Павел Врба: Мне нечего сказать о судействе
Главный тренер «Анжи» Павел Врба прокомментировал победу над «Зенитом» (4:0) в матче 1/8 Кубка России.
- Мы сегодня показали очень хорошую игру. Нам сегодня удалось обыграть очень сильную команду, которая одна из лучших в России. Сегодняшний результат очень ценен для нас. И хотим в дальнейшем показывать такую же результативную игру. Игра у нас получилась потому что «Зенит» играл в футбол, а не оборонялся. Нам повезло то, что мы в течении 6-10 минут забили быстрый гол . Хочу поблагодарить болельщиков, которые пришли на матч и поддерживали нас всю игру.
- Как вам сегодняшнее судейство?
- Мне нечего сказать о судействе.
- После какого счета на табло вы поняли, что игра окончена?
- Когда судья дал свисток об окончании матча.
- В конце матча была потасовка, после которой вы пожали руку Артему Дзюбе. Что вы ему сказали?
- Мы просто обменялись мнениями и дружески разошлись, - сказал Врба.
Матч
Голы
Гасанов 29 (1:0). Будковский 62 (2:0). Будковский 69 (3:0). Бериша 79 (4:0).
Состав
Анжи: Юрченко, Менса, Тигиев, Гаджибеков, Шандао, Мусалов, Гасанов, Иличевич (Обертан, 70), Бериша (Мутари, 84), Эбесилио (Маевский, 77), Будковский
Зенит: Кержаков М., Ломбертс, Нету, Анюков, Мак (Лодыгин, 59), Жулиано, Хави Гарсия (Витсель, 46), Жирков, Маурисио, Шатов (Кокорин, 46), Дзюба
Предупреждения:
Будковский, 31; Бериша, 36; Гаджибеков, 51 - Нету, 36; Кокорин, 56; Жирков, 67
Удаления:
Гаджибеков, 89 - Кержаков М., 57; Жулиано, 89
Судья:
Владимир Москалёв (Россия)
Место и дата
27 октября 18:00, Анжи-Арена, Текстовая трансляция