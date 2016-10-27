Павел Врба: Мне нечего сказать о судействе

Главный тренер «Анжи» Павел Врба прокомментировал победу над «Зенитом» (4:0) в матче 1/8 Кубка России.

- Мы сегодня показали очень хорошую игру. Нам сегодня удалось обыграть очень сильную команду, которая одна из лучших в России. Сегодняшний результат очень ценен для нас. И хотим в дальнейшем показывать такую же результативную игру. Игра у нас получилась потому что «Зенит» играл в футбол, а не оборонялся. Нам повезло то, что мы в течении 6-10 минут забили быстрый гол . Хочу поблагодарить болельщиков, которые пришли на матч и поддерживали нас всю игру.

- Как вам сегодняшнее судейство?

- Мне нечего сказать о судействе.

- После какого счета на табло вы поняли, что игра окончена?

- Когда судья дал свисток об окончании матча.

- В конце матча была потасовка, после которой вы пожали руку Артему Дзюбе. Что вы ему сказали?

- Мы просто обменялись мнениями и дружески разошлись, - сказал Врба.