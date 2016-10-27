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Мануэль Фернандеш: Мы заслужили выход в четвертьфинал

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш подвел итоги матча с «Крыльями Советов» в 1/8 финала Кубка России.

- Матч получился тяжелым, хотя со стороны могло показаться иначе. Важную роль сыграло удачное начало. Думаю, мы заслужили победу и выход в четвертьфинал. Мой гол? Все случилось очень быстро. Я оторвался от двух защитников, Майкон сделал хорошую передачу, после которой и возник голевой момент. Получилось пробить в девятку. Говорят, гол получился красивым!

У нас отличный коллектив и, конечно, сейчас прекрасное настроение. Мы давно не побеждали - вплоть до прошлых выходных и чувствовали некоторую нервозность. Нужно продолжать в том же духе. На поле все может измениться в любой момент, так что нужно показывать свою лучшую игру в каждой игре.

Для меня, как и для любого игрока, важно регулярно получать игровую практику. Чем чаще я выхожу на поле, тем лучше играю. Что ж, надеюсь эта тенденция сохранится, и я продолжу приносить пользу клубу, - передает слова Фернандеша пресс-служба железнодорожников.

Напомним, «Крылья Советов» дома уступили «Локомотиву» со счетом 1:3.

В четвертьфинале команда Юрия Семина сыграет 1 марта 2017 с «Тосно», который накануне взял верх над столичным «Динамо» со счетом 3:2.

Матч

Крылья Советов - Локомотив - 1:3 (0:1)

Голы

Майкон 19 (0:1). Самедов 50 (0:2). Фернандеш 63 (0:3). Чочиев 75 (1:3).

Состав

Крылья Советов: Конюхов, Надсон, Таранов, Родич, Бато, Концедалов (Маргасов, 80), Цаллагов, Ятченко, Молло, Мбакогу (Чочиев, 69), Корниленко

Локомотив: Гилерме, Денисов В., Янбаев, Михалик (Хенти, 76), Пейчинович, Чорлука, Самедов (Шишкин, 89), Миранчук, Фернандеш, Денисов И., Майкон (Коломейцев, 65)

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

27 октября 18:00, Металлург, Текстовая трансляция

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