Шамиль Гасанов: Тренер сказал, что есть хорошие шансы взять кубок

Защитник «Анжи» Шамиль Гасанов прокомментировал результат матча 1/8 финала Кубка России с «Зенитом» (4:0).

- Вспомните забитый гол.

- Был стандарт, перехват мяча, прострел и Будковский пяткой продлил передачу на меня. Мне оставалось только подставить ногу и попасть в ворота.

- Что такого вам сказал тренер в перерыве?

- Сказал, что второй тайм будет тяжелее первого, «Зенит» будет атаковать, стараться сравнять счет. Ситуация их обязывала. Сказал, чтобы играли строже, потому что у нас проблемы с полем.

- Насколько поле доставляло неудобства?

- Неудобства были как для нас, так и для гостей. Во втором тайме поле вообще испортилось.

- Дальше в Кубке вас ждет «Уфа», какие шансы у «Анжи» пройти соперника?

- Будем надеяться, что пройдем их.

- Из Кубка России выбыли практически все сильнейшие команды, в таких условиях руководство клуба не ставит задачу переориентироват ься именно на этот турнир?

- У нас была задача - как можно дальше пройти в Кубке. Сегодня тренер сказал, что все фавориты выбыли, и у нас есть очень хорошие шансы победить в турнире.