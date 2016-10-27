Шамиль Гасанов: Тренер сказал, что есть хорошие шансы взять кубок
Защитник «Анжи» Шамиль Гасанов прокомментировал результат матча 1/8 финала Кубка России с «Зенитом» (4:0).
- Вспомните забитый гол.
- Был стандарт, перехват мяча, прострел и Будковский пяткой продлил передачу на меня. Мне оставалось только подставить ногу и попасть в ворота.
- Что такого вам сказал тренер в перерыве?
- Сказал, что второй тайм будет тяжелее первого, «Зенит» будет атаковать, стараться сравнять счет. Ситуация их обязывала. Сказал, чтобы играли строже, потому что у нас проблемы с полем.
- Насколько поле доставляло неудобства?
- Неудобства были как для нас, так и для гостей. Во втором тайме поле вообще испортилось.
- Дальше в Кубке вас ждет «Уфа», какие шансы у «Анжи» пройти соперника?
- Будем надеяться, что пройдем их.
- Из Кубка России выбыли практически все сильнейшие команды, в таких условиях руководство клуба не ставит задачу переориентироват
- У нас была задача - как можно дальше пройти в Кубке. Сегодня тренер сказал, что все фавориты выбыли, и у нас есть очень хорошие шансы победить в турнире.
Матч
Голы
Гасанов 29 (1:0). Будковский 62 (2:0). Будковский 69 (3:0). Бериша 79 (4:0).
Состав
Анжи: Юрченко, Менса, Тигиев, Гаджибеков, Шандао, Мусалов, Гасанов, Иличевич (Обертан, 70), Бериша (Мутари, 84), Эбесилио (Маевский, 77), Будковский
Зенит: Кержаков М., Ломбертс, Нету, Анюков, Мак (Лодыгин, 59), Жулиано, Хави Гарсия (Витсель, 46), Жирков, Маурисио, Шатов (Кокорин, 46), Дзюба
Предупреждения:
Будковский, 31; Бериша, 36; Гаджибеков, 51 - Нету, 36; Кокорин, 56; Жирков, 67
Удаления:
Гаджибеков, 89 - Кержаков М., 57; Жулиано, 89
Судья:
Владимир Москалёв (Россия)
Место и дата
27 октября 18:00, Анжи-Арена, Текстовая трансляция