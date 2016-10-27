Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Футбол  Крылья Советов1 : 3Локомотив
Футбол  Краснодар3 : 2Оренбург
Баскетбол  ЦСКА98 : 80УНИКС
Футбол  Анжи4 : 0Зенит
Хоккей  СКА6 : 0Медвешчак
Баскетбол  Милан46 : 54Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Шамиль Гасанов: Тренер сказал, что есть хорошие шансы взять кубок

Джамиль Салимов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Защитник «Анжи» Шамиль Гасанов прокомментировал результат матча 1/8 финала Кубка России с «Зенитом» (4:0).

- Вспомните забитый гол.
- Был стандарт, перехват мяча, прострел и Будковский пяткой продлил передачу на меня. Мне оставалось только подставить ногу и попасть в ворота.

- Что такого вам сказал тренер в перерыве?
- Сказал, что второй тайм будет тяжелее первого, «Зенит» будет атаковать, стараться сравнять счет. Ситуация их обязывала. Сказал, чтобы играли строже, потому что у нас проблемы с полем.

- Насколько поле доставляло неудобства?
- Неудобства были как для нас, так и для гостей. Во втором тайме поле вообще испортилось.

- Дальше в Кубке вас ждет «Уфа», какие шансы у «Анжи» пройти соперника?
- Будем надеяться, что пройдем их.

- Из Кубка России выбыли практически все сильнейшие команды, в таких условиях руководство клуба не ставит задачу переориентироваться именно на этот турнир?
- У нас была задача - как можно дальше пройти в Кубке. Сегодня тренер сказал, что все фавориты выбыли, и у нас есть очень хорошие шансы победить в турнире.

Матч

Анжи - Зенит - 4:0 (1:0)

Голы

Гасанов 29 (1:0). Будковский 62 (2:0). Будковский 69 (3:0). Бериша 79 (4:0).

Состав

Анжи: Юрченко, Менса, Тигиев, Гаджибеков, Шандао, Мусалов, Гасанов, Иличевич (Обертан, 70), Бериша (Мутари, 84), Эбесилио (Маевский, 77), Будковский

Зенит: Кержаков М., Ломбертс, Нету, Анюков, Мак (Лодыгин, 59), Жулиано, Хави Гарсия (Витсель, 46), Жирков, Маурисио, Шатов (Кокорин, 46), Дзюба

Предупреждения:

Будковский, 31; Бериша, 36; Гаджибеков, 51 - Нету, 36; Кокорин, 56; Жирков, 67

Удаления:

Гаджибеков, 89 - Кержаков М., 57; Жулиано, 89

Судья:

Владимир Москалёв (Россия)

Место и дата

27 октября 18:00, Анжи-Арена, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Игорь Шалимов: Мое дело – смотреть за игрой, а не за судействомГлавный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов после победы в 1/8 финала Кубка России над «Оренбургом» (3:2 ДВ) рассказал, что игра развивалась по сценарию гостей.Роберт Евдокимов: В юмористической передаче «Свисток» одобрят судейство матча с «Краснодаром»Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов после поражения от «Краснодара» (3:2 ДВ) в матче 1/8 финала Кубка России рассказал о судействе.Александр Бубнов: Таким беспомощным я не видел «Зенит» очень давноФутбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал разгромное поражение «Зенита» от «Анжи» (0:4) в матче 1\8 финала Кубка России.Евгений Ловчев: Тренерам сборной надо обратить внимание на ИзмайловаОбозреватель «Советского спорта» отметил в матче 1/8 финала Кубка России «Краснодар» – «Оренбург» (3:2) вышедшего на замену Марата Измайлова.Бомбардир Андреас. Капитан «быков» показал пример нападающимБомбардир Андреас. Капитан «быков» показал пример нападающим«Краснодар» с трудом обыграл «Оренбург» и вышел в четвертьфинал Кубка России.Определились все четвертьфинальные пары Кубка РоссииВ среду и четверг были сыграны матчи 1/8 финала Кубка России по футболу.Стадион на Крестовском наконец-то принял первый матч. Как это былоСтадион на Крестовском наконец-то принял первый матч. Как это былоНа новом стадионе в Петербурге строители забили восемь голов. Им же осталось ровно два месяца до завершения ключевых строительных работ.«Краснодар» переиграл «Оренбург» в 1/8 финала Кубка РоссииВ четверг в матче 1/8 финала Кубка России «Краснодар» в дополнительное время переиграл «Оренбург». Матч прошел на новом стадионе ФК «Краснодар» и завершился со счетом 3:2.Мирча Луческу: Сегодня «Анжи» сильнее насГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу дал комментарий по итогам матча 1/8 Кубка России с махачкалинским «Анжи» (0:4).Мануэль Фернандеш: Мы заслужили выход в четвертьфиналПолузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш подвел итоги матча с «Крыльями Советов» в 1/8 финала Кубка России.Жулиано: Удаление Кержакова не очень справедливо, он не касался соперникаПолузащитник «Зенита» Жулиано поделился впечатлениями от матча 1/8 финала Кубка России против «Анжи» (0:4).Павел Врба: Мне нечего сказать о судействеГлавный тренер «Анжи» Павел Врба прокомментировал победу над «Зенитом» (4:0) в матче 1/8 Кубка России.Филипп Будковский: Сегодня было приятно забить «Зениту»Автор дубля в матче 1/8 кубка России «Анжи» - «Зенит» (4:0) Филипп Будковский прокомментировал исход матча в Каспийске.Майкон: Главное, что мы начали побеждатьНападающий «Локомотива» Маркес Майкон поделился мнением о матче с «Крыльями Советов» в рамках 1/8 финала Кубка России.Измайлов не забивал более двух летПолузащитник «Краснодара» Марат Измайлов отличился в матче 1/8 финала Кубка России против «Оренбурга». До этого игрок не забивал более двух лет.Анатолий Бышовец: Думаю, что финал Кубка для «Локомотива» вполне реаленБывший тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал победу «Локомотива» в рамках 1/8 финала Кубка России над самарскими «Крыльями Советов».Валерий Рейнгольд: Футболисты «Зенита» наплевательски отнеслись к игре с «Анжи»Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд раскритиковал футболистов питерского «Зенита» за матч в 1/8 финала Кубка России против «Анжи» (0:4).Евгений Ловчев: «Зенит» потерял волевые качества и провалил матч с «Анжи»Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев прокомментировал поражение «Зенита» от «Анжи» в 1/8 финала Кубка России (0:4).Мирча Луческу: Нужно подвести итоги года и думать, кто может играть в «Зените», а кто – нетГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал информацию об интересе к игрокам «Анжи» Александру Беленову и Георгию Тигиеву, а также поделился впечатлениями от матча 1/8 финала Кубка России (0:4).Франк Веркаутерен: Сегодня мы можем быть только разочарованыГлавный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен поделился впечатлениями от матча 1/8 финала Кубка России с «Локомотивом».

Зенит
Зениткалендарьстатистика
Анжи
Анжикалендарьстатистика
Кубок России
Кубок Россиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение