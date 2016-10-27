«Барселона» попросила суд открыть дело в отношении президента Ла Лиги

Футбольный клуб «Барселона» официально запросил спортивный административный суд (TAD) открыть дисциплинарное дело в отношении президента испанской лиги Хавьера Тебаса и членов дисциплинарного комитета, - говорится на официальном сайте сине-гранатовых.

Поводом для этого послужили публичные заявления и оценки в адрес футболистов каталонского клуба после матча девятого тура чемпионата Испании с «Валенсией»(3:2).

Хавьер Тебас раскритиковал игроков «Барселоны» за то, что они отмечали решающий гол, забитый в концовке матча, перед трибуной болельщиков соперника и за симуляцию после того, как в них попала бутылка. Тебас сравнил эту ситуацию с боулингом, а игроков «Барселоны» – с кеглями.

«Заявления, которые сделал Тебас являются безответственными и недостойными спортивного функционера. Спортивный суд должен проанализировать высказывания в адрес футболистов и принять соответствующие меры.

Дисциплинарный комитет не должен давать оценку, комментируя поведение игроков, а должен принимать меры дисциплинарного характера. Клуб рассчитывает на справедливое наказание за действия, порождающие насилие», – заявил президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу.