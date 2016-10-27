Мирча Луческу: Сегодня «Анжи» сильнее нас
Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу дал комментарий по итогам матча 1/8 Кубка России с махачкалинским «Анжи» (0:4).
- Сегодня футболисты «Анжи» быстрее адаптировались на сыром, тяжелом поле. Они были быстрее и заслужили сегодняшний результат.
Мы вроде начали хорошо, но дальше начали проигрывать по всем показателям. Растеряли преимущество на фланге, которое создавал Шатов. Возможно, все поменялось, если бы Дзюба реализовал свой шанс с нескольких метров.
Для нас все закончилось тогда, когда удалили Кержакова. Да и потеряли мы в скорости, организация захромала. Начали создавать искусственный офсайд, который вообще не используем. Делать передачи назад, одну из которых соперник перехватил и забил гол.
Сегодня «Анжи» был сильнее нас, нужно принимать поражение с достоинством. Сожалею о том, что мы не проиграли достойно. После такого проигрыша нужно сплотиться и показать то, что мы можем выходить из таких ситуации. А что касается результата, что 0:1, что 0:4 - разницы нет. А то, что у нас в обороне играют очень опытные игроки и пропускают по четыре гола, это нехорошо.
- Поговаривают, что двое игроков «Анжи» Беленов и Тигиев могут оказаться в «Зените». Что скажете по этому поводу?
- Это не соответствует действительности
Матч
Голы
Гасанов 29 (1:0). Будковский 62 (2:0). Будковский 69 (3:0). Бериша 79 (4:0).
Состав
Анжи: Юрченко, Менса, Тигиев, Гаджибеков, Шандао, Мусалов, Гасанов, Иличевич (Обертан, 70), Бериша (Мутари, 84), Эбесилио (Маевский, 77), Будковский
Зенит: Кержаков М., Ломбертс, Нету, Анюков, Мак (Лодыгин, 59), Жулиано, Хави Гарсия (Витсель, 46), Жирков, Маурисио, Шатов (Кокорин, 46), Дзюба
Предупреждения:
Будковский, 31; Бериша, 36; Гаджибеков, 51 - Нету, 36; Кокорин, 56; Жирков, 67
Удаления:
Гаджибеков, 89 - Кержаков М., 57; Жулиано, 89
Судья:
Владимир Москалёв (Россия)
Место и дата
27 октября 18:00, Анжи-Арена, Текстовая трансляция