Мирча Луческу: Сегодня «Анжи» сильнее нас

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу дал комментарий по итогам матча 1/8 Кубка России с махачкалинским «Анжи» (0:4).

- Сегодня футболисты «Анжи» быстрее адаптировались на сыром, тяжелом поле. Они были быстрее и заслужили сегодняшний результат.

Мы вроде начали хорошо, но дальше начали проигрывать по всем показателям. Растеряли преимущество на фланге, которое создавал Шатов. Возможно, все поменялось, если бы Дзюба реализовал свой шанс с нескольких метров.

Для нас все закончилось тогда, когда удалили Кержакова. Да и потеряли мы в скорости, организация захромала. Начали создавать искусственный офсайд, который вообще не используем. Делать передачи назад, одну из которых соперник перехватил и забил гол.

Сегодня «Анжи» был сильнее нас, нужно принимать поражение с достоинством. Сожалею о том, что мы не проиграли достойно. После такого проигрыша нужно сплотиться и показать то, что мы можем выходить из таких ситуации. А что касается результата, что 0:1, что 0:4 - разницы нет. А то, что у нас в обороне играют очень опытные игроки и пропускают по четыре гола, это нехорошо.

- Поговаривают, что двое игроков «Анжи» Беленов и Тигиев могут оказаться в «Зените». Что скажете по этому поводу?

- Это не соответствует действительности . По крайней мере, мне об этом ничего не известно, - сказал Луческу.