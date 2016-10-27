«Краснодар» переиграл «Оренбург» в 1/8 финала Кубка России

В четверг в матче 1/8 финала Кубка России «Краснодар» в дополнительное время переиграл «Оренбург». Матч прошел на новом стадионе ФК «Краснодар» и завершился со счетом 3:2.

Счет в матче на 55-й минуте открыл Сергей Бреев. Спустя две минуты защитник краснодарцев Андреас Гранквист счет сравнял. Однако еще пару минут спустя точный удар защитника Адесойе Ойеволе вновь вывел «Оренбург» вперед. На 67-й минуте отличился полузащитник «Краснодара» Марат Измайлов.

В дополнительное время Андреас Гранквист головой послал мяч в ворота «Оренбурга», оформил дубль и принес победу своей команде.

Отметим, что сразу после этого за вторую желтую карточку с поля был удален защитник гостей Адесойе Ойеволе.

В 1/4 финала Кубка России 1 марта 2017 года «Краснодар» встретится с «Уралом».