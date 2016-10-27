«Краснодар» переиграл «Оренбург» в 1/8 финала Кубка России
В четверг в матче 1/8 финала Кубка России «Краснодар» в дополнительное время переиграл «Оренбург». Матч прошел на новом стадионе ФК «Краснодар» и завершился со счетом 3:2.
Счет в матче на 55-й минуте открыл Сергей Бреев. Спустя две минуты защитник краснодарцев Андреас Гранквист счет сравнял. Однако еще пару минут спустя точный удар защитника Адесойе Ойеволе вновь вывел «Оренбург» вперед. На 67-й минуте отличился полузащитник «Краснодара» Марат Измайлов.
В дополнительное время Андреас Гранквист головой послал мяч в ворота «Оренбурга», оформил дубль и принес победу своей команде.
Отметим, что сразу после этого за вторую желтую карточку с поля был удален защитник гостей Адесойе Ойеволе.
В 1/4 финала Кубка России 1 марта 2017 года «Краснодар» встретится с «Уралом».
Матч
Краснодар - Оренбург - 3:2 (0:0)
Голы
Бреев 55 (0:1). Гранквист 57 (1:1). Нехайчик 60 (1:2). Измайлов 67 (2:2). Гранквист 101 (3:2).
Состав
Краснодар: Синицын, Гранквист, Калешин, Мартынович, Подберёзкин (Каборе, 59), Петров, Мамаев (Ахмедов, 17), Лаборде (Окриашвили, 89), Газинский, Измайлов, Ари
Оренбург: Гутор, Андреев, Полуяхтов, Ойеволе, Бамба (Нехайчик, 46), Бреев, Воробьёв (Померко, 86), Коронов (Делькин, 92), Ефремов, Афонин, Малых
Предупреждения:
Каборе, 76; Измайлов, 98; Гранквист, 100 - Бамба, 26; Афонин, 27; Воробьёв, 62; Андреев, 63; Бреев, 65; Ойеволе, 70; Малых, 103
Удаления:
нет - Ойеволе, 107
Судья:
Евгений Турбин (Россия)
Место и дата
27 октября 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция