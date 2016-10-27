СКА разгромил «Медвешчак» и одержал 11-ю победу подряд

В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА дома обыграл «Медвешчак» со счетом 6:0.

За петербургский клуб отличились Евгений Кетов, Илья Ковальчук, Павел Дацюк, Николай Прохоркин, Александр Барабанов и Егор Яковлев. Голкипер Игорь Шестеркин оформил шестой сухарь в сезоне-16/17.



Подопечные Олега Знарка после 27 матчей идут на первом месте в турнирной таблице Западной конференции с 67 очками, хорваты, проведя на две игры меньше, занимают двенадцатую строчку, имея в активе 32 очка.

Следующий матч армейцы проведут 9 ноября в Москве против «Динамо», «Медвешчак» 31 октября в Череповце встретится с «Северсталью».