СКА разгромил «Медвешчак» и одержал 11-ю победу подряд
В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА дома обыграл «Медвешчак» со счетом 6:0.
За петербургский клуб отличились Евгений Кетов, Илья Ковальчук, Павел
Дацюк, Николай Прохоркин, Александр Барабанов и Егор Яковлев. Голкипер Игорь Шестеркин оформил шестой сухарь в сезоне-16/17.
Подопечные Олега Знарка после 27 матчей идут на первом месте в турнирной таблице Западной конференции с 67 очками, хорваты, проведя на две игры меньше, занимают двенадцатую строчку, имея в активе 32 очка.
Следующий матч армейцы проведут 9 ноября в Москве против «Динамо», «Медвешчак» 31 октября в Череповце встретится с «Северсталью».
Матч
СКА - Медвешчак - 6:0 (1:0, 2:0, 3:0)
Голы:
Кетов (Каблуков, Хохлачёв), 17:11 (1:0). Ковальчук (Войнов), 24:26 (2:0). Дацюк (Войнов, Барабанов), 39:09 (3:0). Прохоркин (Мозес), 41:48 (4:0). Барабанов (Гусев), 49:45 (5:0). Яковлев (Дацюк), 53:06 (6:0 - бол.).
Место и дата
27 октября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция